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Igra chefova

Timovi 'Igre chefova' danas kuhaju za RTL-ove zvijezde, a natjecanje postaje sve napetije: 'Osrednji tanjuri više neće dobivati prolaz'

I dalje smo tu i dalje smo u igri i imamo prednost. Idemo po pobjedu danas", najavit će chef Tibor novi dan u kuhinji 'Igre chefova', nakon što je njihov sivi tim u posljednjem izazovu ostao bez jednog člana. Današnji zadatak bit će priprema po tri mala zalogaja za što će timovi imati pet minuta za dogovor i sat vremena za kuhanje, a u goste im stižu RTL-ove zvijezde

RTL.hr
25.05.2026 13:53

Kandidati neće olako shvatiti ovaj zadatak i bit će počašćeni što imaju priliku kuhati za Antoniju Blaće, glumce iz 'Divljih pčela', Gospodu Savršene Karla i Šimu te neke od najprepoznatljivijih lica RTL-ova informativnog programa. Ipak, crveni tim naići će na probleme od samog početka pa će Ines priznati: Super je tema, mislim da se tu može biti baš kreativan. Međutim, meni je danas mozak prazan i baš mi fali ideja."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Nisu radili nešto brzo, znači smatralo se, kako rade, da imaju itekako vremena, da će završiti u 25 minuta i početi sve slagati", reći će Ivan a Mato dodati: Negdje na pola puta shvaćam da smo konceptualno zalutali i nemam baš dobar osjećaj."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Sivi i plavi timovi bit će zadovoljni svojim tanjurima, ali neće se moći izbjeći strka pred sam kraj pa će Ivan komentirati: Danas mrtvi fotofiniš - svi jedni preko drugih samo stavljamo, kaos."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Gostima će se tanjuri svidjeti, ali neće proći bez određenih zamjerki pa će tako, primjerice, Šime Elez otvoreno komentirati kako mu je u jednom od zalogaja baš previše limuna, a Nikolina Pišek ususret glasanju reći će kako bi ona voljela da može komentirati svoj odabir i zašto je baš taj tanjur odabrala kao najbolji.

Šime Elez
Šime Elez FOTO: RTL

Kao i inače, nakon glasanja slijedit će eliminacijski izazov, a Marijana kandidatima najaviti: Vaši chefovi polako zaoštravaju taktiku. Uskoro će svi timovi morati dokazati zašto su tu. Nema više opuštanja, kritike će biti puno jasnije, a chefovi će biti puno oštriji prema vama - čisto da znate", a chef Tibor će dodati: Mislim da kandidati moraju početi pokazivati svoje maksimume i gurati jer osrednji tanjuri više neće dobiti prolaz."

Kandidati će imati 50 minuta za pripremu jela inspiriranog naslovom jednog od filmova dostupnih na platformi Voyo. Danas ne kuhate samo jelo, kuhate ideju", poručit će kandidatima Marijana Batinić.

Ne propustite novu epizodu 'Igre chefova' od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

igra chefova
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