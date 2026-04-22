Tin u 'Igri chefova' poslužio - jaja. Chef Toni oduševljen: 'Ovaj je lud, ja volim ludo'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" pojavio se kandidat koji je svojom pričom i odabirom jela unio potpuno novu dinamiku. Tin Patačić, 28-godišnji Zagrepčanin, pred stručni je žiri stao ne kao profesionalni kuhar, već kao konobar s petnaestogodišnjim iskustvom i vlasnik malog "brunch" restorana, odlučan dokazati da za vrhunsko kuhanje nije presudna titula, već strast i hrabrost.

Njegov je put do uspjeha bio sve samo ne jednostavan. Danas obiteljski čovjek, otac i suprug, Tin je otvoreno progovorio o borbi s ovisnošću o kocki koju je uspio prebroditi. Ta pobjeda dala mu je snagu da sa suprugom krene u poduzetničke vode i, kako kaže, "preko noći" donese odluku o otvaranju vlastitog lokala. Unatoč tome što im nitko nije davao prevelike šanse, njihov je restorančić zaživio, a Tin je pronašao novu strast - u jajima.

Jaja Benedikt kao izazov profesionalcima

Za audicijsko jelo Tin je odabrao klasik iz svog restorana - jaja Benedikt. "Ja nisam neki kompliciran lik koji radi ne znam kakav fine dining. Ja volim da je to ukusno", objasnio je svoju filozofiju, dodavši kako se u jaja zaljubio tek nakon što je otvorio restoran. Njegov cilj bio je jasan i glasan: "Želim pobijediti u ovom showu jer ja nisam kuhar nego konobar, ali želim pokazati kuharima da sam bolji."

S velikom samouvjerenošću pripremio je zahtjevan holandez umak i poširao četiri jaja odjednom, što je komentirao riječima: "Idemo četiri odjednom hrabro i što nam Bog da." Vjeruje kako su upravo umaci ključ dobrog jela te da jednostavno ne mora biti komplicirano da bi bilo vrhunsko.

'Imaš muda, ali...'

Žiri je bio iznenađen odabirom jela, a komentari su bili podijeljeni. Chef Toni pohvalio je hrabrost. "Napravio je jaja Benedikt. To je genijalno ludo i ima muda", izjavio je i svoj glas dao Tinu.

