Toni iz 'Igre chefova' slavi veliki uspjeh! Njegov restoran ponovno u Michelinovom vodiču: 'Počelo je sa snom'

Restoran chefa Tonija iz 'Igre chefova' drugu je godinu za redom uvršten u prestižni Michelinov vodič s preporukom Bib Gourmand za 2026. godinu. "Počelo je sa snom. Danas slavimo Bib Gourmand MICHELIN Guide 2026 (drugu godinu za redom). Hvala svima koji su dio našeg putovanja!", stoji u objavi restorana uz fotografiju crvene pločice koja simbolizira ovo važno priznanje.

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Ispod objave odmah su se zaredale čestitke, a komentari poput "Zasluženo" i brojne pohvale potvrđuju da je vijest dočekana s odobravanjem.

Podsjetimo, Toni je bio jedan od tri chefa koji su bili mentori u 'Igri chefova'. Toni je vodio plavi tim, a do samog kraja stigao je Bartol koji je na kraju završio na drugom mjestu. Pobjedu je odnio Mato iz crvenog tima.