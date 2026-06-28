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Igra chefova

Toni iz 'Igre chefova' slavi veliki uspjeh! Njegov restoran ponovno u Michelinovom vodiču: 'Počelo je sa snom'

Splitska gastronomska scena ima novi razlog za slavlje. Restoran K.užina, predvođen chefom Tonijem Bobanom iz 'Igre chefova', objavio je na svom Instagram profilu vijest koja je oduševila pratitelje i ljubitelje dobre hrane: drugu godinu zaredom uvršteni su u prestižni Michelinov vodič s preporukom Bib Gourmand za 2026. godinu

RTL.hr
28.06.2026 14:00

Restoran chefa Tonija iz 'Igre chefova' drugu je godinu za redom uvršten u prestižni Michelinov vodič s preporukom Bib Gourmand za 2026. godinu. "Počelo je sa snom. Danas slavimo Bib Gourmand MICHELIN Guide 2026 (drugu godinu za redom). Hvala svima koji su dio našeg putovanja!", stoji u objavi restorana uz fotografiju crvene pločice koja simbolizira ovo važno priznanje.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ispod objave odmah su se zaredale čestitke, a komentari poput "Zasluženo" i brojne pohvale potvrđuju da je vijest dočekana s odobravanjem.

Podsjetimo, Toni je bio jedan od tri chefa koji su bili mentori u 'Igri chefova'. Toni je vodio plavi tim, a do samog kraja stigao je Bartol koji je na kraju završio na drugom mjestu. Pobjedu je odnio Mato iz crvenog tima. 

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