Toni strepio pred žirijem 'Igre chefova' iako je profesionalac: 'Držao si se svoje sigurne zone'

U svijetu kulinarskih natjecanja, gdje amateri traže svoju priliku, a profesionalci potvrdu svog znanja, pojava iskusnog chefa uvijek izaziva posebnu pozornost. Upravo se to dogodilo ulaskom Tonija Džombe, kuhara s impresivnim životopisom, u popularni show "Igra chefova". No, umjesto samouvjerenog nastupa, publika i žiri svjedočili su iskrenoj borbi s pritiskom koji kamere donose.

Toni Džomba, koji dolazi iz malog mjesta Šapjane pokraj Rijeke, predstavio se kao profesionalni kuhar čija je karijera obuhvaćala rad u Njemačkoj, Austriji te prestižnim hotelima poput Hiltona. Bio je i zamjenik šefa kuhinje u poznatoj Dragi di Lovrana. Njegov put, međutim, doživio je zaokret koji ga je odveo u mirnije vode - u pizzeriju.

"Pa žena i dijete", iskreno je odgovorio na pitanje što ga je odvelo s vrha visoke gastronomije. Iako se našalio da mu je zbog obiteljskog života karijera krenula "nizbrdo", jasno je da je svjesno odabrao drugačiji ritam. Ipak, želja za povratkom na scenu i dokazivanjem ostala je jaka. "Nadam se i moja velika želja je da se vratim nazad na vrh", izjavio je, ističući kako od showa očekuje osobni i duhovni rast.

Za svoj nastup pred žirijem odabrao je, kako kaže, jednostavno jelo s puno okusa: piletinu na kremi od cvjetače s pilećim jusom, pinjolima i blanširanim špinatom. Jelo je odražavalo njegovu kulinarsku filozofiju, oblikovanu pod utjecajem mentora poput Gordana Renzija i Marca Perweighta, s naglaskom na francuskim tehnikama koje obožava.

No, iskustvo stečeno u najzahtjevnijim kuhinjama nije ga u potpunosti pripremilo za stres televizijskog studija. "S pritiskom u kuhinji se nosim jako, jako dobro, ali se ne nosim s pritiskom na televiziji", priznao je. Tijekom kuhanja borio se s tremom i panikom. "Malo me panika hvata, hoću li stići sve na vrijeme... sad se malo ruke tresu", opisao je trenutke nesigurnosti. Unatoč osjećaju da je "negdje fulao", na kraju je bio zadovoljan onim što je stavio na tanjur, premda je, kao svaki kuhar, smatrao da je "moglo bolje".

Žiri je odmah prepoznao ruku profesionalca. Preciznost u radu i činjenica da su sva tri tanjura bila identično servirana nisu prošli nezapaženo. "Umak dobar", "savršena piletina", bili su neki od prvih komentara. Pohvaljena je i tehnička izvedba.

Ipak, chef Tibor osjetio je da jelu nedostaje "malo kiseline" i hrabrosti. Kritika je bila usmjerena na to da je Toni "igrao na sigurno", držeći se svoje zone komfora. Upravo ga je ta suzdržanost koštala jednog glasa. "Treba iz comfort zone probati izaći da se pokaže baš ono pravo oduševljenje", poručio mu je član žirija Tibor, čiji ga je negativan glas iznenadio i dodatno uzdrmao.

Unatoč podijeljenom mišljenju, druga dva člana žirija prepoznala su Tonijev potencijal i dala mu prolaz. Vidno potresen, ali i olakšan, Toni je prihvatio kritiku kao motivaciju. Njegov put u "Igri chefova" tek je počeo, a pred njim je sada zadatak da dokaže kako se iza tehničke perfekcije krije i strastveni kreativac spreman na rizik.