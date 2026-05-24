Top 5 trenutaka koji su obilježili tjedan u 'Igri chefova'

Protekli tjedan u 'Igri chefova' bio je pun uzbuđenja, iznenađenja i emocionalnih trenutaka. Od trijumfa sivog tima, preko povratka Dejana, do neočekivanih ispada Helene i Marka – gledatelji nisu mogli odvojiti oči od kuhinje. Evo pet trenutaka koji su obilježili tjedan.
Nakon niza poraza, sivi tim napokon slavio u 'Igri chefova'
Helena ispala iz 'Igre chefova'
Dejan se vratio u 'Igri chefova'
Jedan propust razbjesnio chefa Stivena
Marko ispao iz 'Igre chefova'
Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.