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Igra chefova

Top 5 trenutaka koji su obilježili tjedan u 'Igri chefova'

Pogledajte najbolje trenutke proteklog tjedna u 'Igri chefova'

RTL.hr
24.05.2026 18:00

Protekli tjedan u 'Igri chefova' bio je pun uzbuđenja, iznenađenja i emocionalnih trenutaka. Od trijumfa sivog tima, preko povratka Dejana, do neočekivanih ispada Helene i Marka – gledatelji nisu mogli odvojiti oči od kuhinje. Evo pet trenutaka koji su obilježili tjedan.

Nakon niza poraza, sivi tim napokon slavio u 'Igri chefova'

Helena ispala iz 'Igre chefova'

Dejan se vratio u 'Igri chefova'

Jedan propust razbjesnio chefa Stivena

Marko ispao iz 'Igre chefova'

 Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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