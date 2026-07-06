Trojac iz 'Igre chefova' ponovno zajedno! Tibor za RTL.hr otkrio: 'Čujemo se redovito, uvijek kada se sretnemo je dobra zezancija'

Chefovi Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić ponovno su se okupili, ovaj put na dodjeli najprestižnijih gastronomskih priznanja, gdje nisu skrivali dobro raspoloženje ni ponos zbog uspjeha hrvatske gastronomije

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Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić ponovno su se našli zajedno i izvan televizijskih kamera. Popularni trojac 'Igre chefova' okupio se na svečanoj dodjeli Michelinovih priznanja održanoj u Svetvinčentu, gdje su zajedno pozirali, družili se i proslavili još jednu važnu večer za hrvatsku gastronomsku scenu. U povijesnom ambijentu kaštela Morosini Grimani službeno su dodijeljena Michelinova priznanja hrvatskim restoranima uvrštenima u vodič za 2026. godinu.

icon-expand Stiven Vunić, Igra chefova FOTO: Metro Hrvatska

Na dodjeli su pažnju privukli i chefovi iz 'Igre chefova', koji su se pojavili u ležernim ljetnim kombinacijama, dobro raspoloženi i nasmijani, a zajedničke fotografije pokazale su koliko ih je show povezao i izvan kuhinje.

icon-expand Toni Boban, Igra chefova FOTO: Metro Hrvatska

"To je veliko priznanje cijelom timu"

Chef Tibor Valinčić, koji je s restoranom Dubravkin put ponovno potvrdio Michelinovu zvjezdicu, za RTL.hr podijelio je dojmove nakon svečane ceremonije. "Evo, to je treći put da smo osvojili zvjezdicu. Dakle, svakako je to nama jedno veliko priznanje cijelom timu i svemu što radimo. Veliki je trud iza svake te osvojene zvijezdice kroz cijelu godinu, tako da je definitivno lijep osjećaj to opet potvrditi. Naravno, tu je i ponos i čast biti s takvim velikim ljudima na pozornici, tako da je stvarno to jedan jako lijep osjećaj."

icon-expand Tibor Valinčić, Igra chefova FOTO: Metro Hrvatska

Ponovno na okupu

Osim što su zajedno slavili uspjehe hrvatske gastronomije, dodjela je bila i prilika da se trojac ponovno okupi nakon početka užurbane ljetne sezone. "Kako je krenula sezona nekako nemamo priliku baš često vidjeti se, tako da je stvarno bilo jako lijepo vidjeti Tonija i Stivena. Zabavili smo se, čujemo se redovito, uvijek kad se sretnemo je dobra zezancija, i jako lijepo ih je vidjeti."