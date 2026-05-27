Tužan kraj za simpatičnog Slavonca! Andro u suzama napustio 'Igru chefova': 'Spreman sam izaći i kući se vratiti ženi i kćeri'

Ta je presuda značila kraj natjecanja za Andru, koji nije mogao sakriti suze. Njegov odlazak teško je pao i ostalim kandidatima, koji su se tijekom showa iznimno zbližili. "Čestitam ti", rekla je Valentina kroz suze, na što je Andro odgovorio: "Spreman sam izaći, kući se vratiti ženi i kćeri."

Eliminacijski zadatak izrade deserta u čaši pokazao se kobnim za simpatičnog Slavonca Andru. Iako je Valentina, poznata kao "kraljica deserata", također podbacila, žiri je presudio u njezinu korist. "Valentina, ovo je bio tvoj uvjerljivo najgori desert", započela je Marijana, unoseći dramu u samo finale odluke, pa nastavila: "Ali još uvijek je bolji nego od Andre."

Oproštaj od Andre bio je ispunjen toplim riječima i podrškom kolega i mentora. "Danas mi je najsretniji i najtužniji dan", priznao je pobjednik eliminacijskog izazova Ivan, obraćajući se izravno svom prijatelju: "Andro brate, volim te."

Mentori su također imali samo riječi hvale. "Jako si dobar igrač, odlično si se igrao. Vrhunski si kuhar i stvarno su tvoje kulinarske vještine respektabilne", poručili su mu chefovi.

Andro je show napustio s pomiješanim osjećajima, ali ponosan. "Sretan sam, iako plačem. Tužan kraj, ali sretan sam zbog putovanja", zaključio je, ostavljajući iza sebe uplakane kolege.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.