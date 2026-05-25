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Igra chefova

'Uf, uf!': Šimina reakcija na tartar u 'Igri chefova' nasmijala ekipu

Šime i Karlo našli su se među RTL-ovim zvijezdama koje su ocjenjivale jela kandidata u Igri chefova', a plavi tim poslužio im je tartar od gofa s gelom od citrusa. Upravo je limun izazvao hit reakciju Šime Eleza koja je nasmijala cijelu ekipu

RTL.hr
25.05.2026 22:15

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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