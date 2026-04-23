Upoznajte Ivu iz 'Igre chefova' koji je oborio žiri s nogu: 'Prijavio sam se pa zaboravio, nije mi se dalo'

U kulinarski ring popularnog televizijskog showa 'Igre chefova' ulazi Ivo Oršolić, 29-godišnji kuhar iz Zagreba čija je priča jednako bogata i slojevita kao i jela koja stvara

Iako mlad, Ivo iz 'Igre chefova' se može pohvaliti impresivnim iskustvom, a trenutno radi kao zamjenik šefa kuhinje u poznatom zagrebačkom restoranu Cortes Steak house. Svoju strast i vještine sada je odlučio testirati pred kamerama, ciljajući ni manje ni više nego na pobjedu.

Spoj Francuske, Hrvatske i Azije na tanjuru

Ivina kulinarska filozofija temelji se na klasičnoj francuskoj kuhinji, ali s modernim zaokretom koji je čini jedinstvenom. "Volim klasičnu francusku kuhinju interpretiranu na novi način, s hrvatskim i azijskim začinima. Ta kombinacija me najviše privlači", objašnjava Ivo. Njegov pristup najbolje se očituje u jelu koje je pripremao, carpacciu od škampa. No, nije se zaustavio na tome. Kako bi stvorio potpun doživljaj, kreirao je i majonezu te pjenicu od škampa, pokazujući svoju posvećenost iskorištavanju namirnice do maksimuma. "Htio sam iskoristiti sve od škampa", ističe, dodajući kako je za hrskavu teksturu koristio rižu i tjesteninu. Komentari koje je dobio bili su odlični, što mu je dalo vjetar u leđa. U svom svakodnevnom poslu u hotelu, Ivo uživa u timskom duhu i pozitivnoj atmosferi. "Ekipa je grandiozna, stvarno, svi su šaljivi. Jako je zabavno s njima i šefovi su super", kaže on, naglašavajući kako je podrška kolega ključna za uspjeh u zahtjevnom kuharskom svijetu.

Ivo, Igra chefova FOTO: RTL

Put do zvijezda počeo je uz majku

Kao i kod mnogih velikih chefova, Ivina ljubav prema kuhanju rodila se u najranijem djetinjstvu. "To je počelo još u ranim danima. Kad sam bio mali, uvijek sam volio gledati mamu kako kuha. Uživao sam u tome i pomagao joj", prisjeća se. Ta dječja znatiželja prerasla je u životni poziv. Logičan slijed bio je upis u kulinarsku školu, nakon čega je hrabro krenuo "svojim putem Michelinovim zvjezdicama". Njegov talent i ambicija odveli su ga u kuhinje nekoliko restorana s prestižnim Michelinovim zvjezdicama, gdje je brusio zanat i stjecao neprocjenjivo iskustvo.

Ivo, chef Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Slučajna prijava i izazov pred kamerama

Put do televizijskog showa bio je, kako sam kaže, gotovo slučajan. "Naišao sam na Instagramu na prijavnicu, utipkao ime i broj, a kad se otvorilo još deset stranica, u tom trenutku mi se nije dalo ispunjavati", priča Ivo kroz smijeh. Ipak, sudbina je imala druge planove. Mjesec dana kasnije, uslijedio je poziv na audiciju koji ga je doveo do mjesta gdje je danas. Iako ima iskustvo rada pod pritiskom u vrhunskim restoranima, svjestan je da je kuhanje pred kamerama potpuno drugačiji izazov. "Pred kamerama je sve drugačije - i oprema i kuhinja. Nije isto kao u profesionalnoj kuhinji", priznaje. Unatoč svim izazovima, Ivo u natjecanje ulazi s jasnim ciljem - pobjedom. Njegova strast, tehnička potkovanost i iskustvo stečeno u svijetu visoke gastronomije čine ga jednim od natjecatelja na koje svakako treba obratiti pozornost.

Ivo, Igra chefova FOTO: RTL