Upoznajte pet veličanstvenih: Ovo su polufinalisti 'Igre chefova'

Odabrano je pet najboljih koji se bore za prestižnu titulu pobjednika 'Igre chefova' i nagradu od 25.000 eura. Uskoro ćemo doznati tko je prvi pobjednik ovog popularnog natjecanja.

Polufinalnu petorku čine Mato, Bartol, Valentina, Toni i Daniel. Mato, chef iz Dubrovnika, od početka slovi za favorita. Bartol donosi znanje stečeno iz inozemstva, a Daniel Bjelan desetogodišnje profesionalno iskustvo. Svojim se jelima istaknuo i Toni iz tima mentora Tibora Valinčića. Pravo iznenađenje je Splićanka Valentina Ružević, jedina amaterka među profesionalcima, koja je dokazala da ljubav i strast prema kuhanju mogu parirati iskustvu.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.