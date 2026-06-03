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Igra chefova

Upoznajte pet veličanstvenih: Ovo su polufinalisti 'Igre chefova'

Kulinarski show 'Igra chefova' ušao je u svoju završnicu

RTL.hr
03.06.2026 13:00

Odabrano je pet najboljih koji se bore za prestižnu titulu pobjednika 'Igre chefova' i nagradu od 25.000 eura. Uskoro ćemo doznati tko je prvi pobjednik ovog popularnog natjecanja.

Polufinalnu petorku čine Mato, Bartol, Valentina, Toni i Daniel. Mato, chef iz Dubrovnika, od početka slovi za favorita. Bartol donosi znanje stečeno iz inozemstva, a Daniel Bjelan desetogodišnje profesionalno iskustvo. Svojim se jelima istaknuo i Toni iz tima mentora Tibora Valinčića. Pravo iznenađenje je Splićanka Valentina Ružević, jedina amaterka među profesionalcima, koja je dokazala da ljubav i strast prema kuhanju mogu parirati iskustvu.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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