Valentina ispala iz 'Igre chefova': Uoči odluke slomila se i zaplakala

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U borbi za preostala dva mjesta u finalu 'Igre chefova' našli su se Toni, Mato i Valentina, a pred njih je stavljen najteži izazov do sada. Kuhali su jelo legende hrvatske gastronomije, Hrvoja Zirojevića, a pritisak je za jednu natjecateljicu bio prevelik, što je dovelo do emotivnog sloma i suza.

Zadatak legende za ulazak u finale

Napetost u studiju dosegnula je vrhunac kada je pred troje polufinalista stao jedan od najvećih hrvatskih chefova, Hrvoje Zirojević, kojeg su natjecatelji oslovili s poštovanjem kao "oca moderne hrvatske gastronomije". Za Valentinu, kojoj je Zirojević kulinarski uzor, njegov dolazak bio je ostvarenje sna. "Tata Mata je stigao. Sam doživljaj da ću kuhati danas za njega... Ajme, tako da, baš sam nekako sretna", izjavila je kroz suze radosnice.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Zadatak je bio replicirati Zirojevićev "tris od tune", jelo iznimne kompleksnosti koje se sastojalo od tri različite pripreme tune: carpaccia, brudeta sa želeom i tune na savor. Natjecatelji su za izradu četiri tanjura imali samo 90 minuta, a težina zadatka, koju su i sami chefovi žirija ocijenili s "10 od 10", gurnula ih je do krajnjih granica.

Emotivni slom i borba s vremenom

Kako je vrijeme odmicalo, pritisak je postajao sve veći, a Valentina se našla u problemima. U posljednjih petnaest minuta, shvativši da neće stići pripremiti sve komponente na vrijeme i na razini koju je željela, doživjela je emotivni slom. "Bojim se da od mog tanjura neće biti ništa. Ovo je sramota. Mene je sram iskreno. Ja neću servirati ništa", govorila je kroz suze, odbijajući poslužiti jelo za koje je smatrala da nije dostojno chefova.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Unatoč podršci voditeljice i kolega koji su je bodrili da ne odustaje, Valentina je bila neutješna. "Nemoj me, molim te, ne želim servirati. Bolje prazan tanjur nego se sramotiti", rekla je, osjećajući da je iznevjerila sebe i svog kulinarskog idola. Na kraju je ipak, uz nagovor ostalih, poslužila ono što je uspjela pripremiti.

Valentina ispala iz natjecanja