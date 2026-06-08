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Igra chefova

Valentina iz 'Igre chefova' doživjela emotivni slom i odbila servirati jelo: 'Ovo je sramota'

U napetom polufinalu 'Igre chefova', pred natjecateljima se našao najteži zadatak do sada - replika kompleksnog jela legende hrvatske gastronomije, Hrvoja Zirojevića. Dok su sekunde istjecale, pritisak je za jednu natjecateljicu postao neizdrživ, što je dovelo do jedne od najemotivnijih scena sezone

RTL.hr
08.06.2026 22:45

Kako se 90 minuta predviđenih za kuhanje bližilo kraju, Valentina je shvatila da neće uspjeti dovršiti sve komponente tanjura. U posljednjih petnaest minuta, dok su ostali natjecatelji finiširali svoja jela, nju je svladao osjećaj nemoći. "Ubrzala sam, ali mislim da nisam dovoljno ubrzala koliko bih ja htjela. Jednostavno nije moguće to ni fizički", priznala je. Suočena s nedovršenim tanjurom, panika je prerasla u očaj. "Bojim se da od mog tanjura neće biti ništa. Ovo je sramota. Mene je sram iskreno", ponavljala je. Njezina odluka šokirala je sve u studiju: "Ja neću servirati ništa, ja neću."

Valentina, Igra chefova
Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

'Nemoj to raditi, možda imaš okuse!'

Na njezinu odluku da odustane od serviranja prvi su reagirali voditeljica i kolege natjecatelji, Toni i Mato. "Želim da znam da je drama, ali požuri. Možeš, možeš, samo polako", hrabrila ju je voditeljica. Međutim, Valentina je bila nepokolebljiva. "Ne mogu jer nisam stigla i ne želim servirati jelo", odgovorila je kroz suze, osjećajući da bi nedovršenim tanjurom pokazala nepoštovanje prema chefu Zirojeviću. "Nemoj to raditi. Možda imaš okuse", dobacivali su joj kolege, pokušavajući je uvjeriti da servira barem ono što je uspjela pripremiti. No, njezin osjećaj poraza bio je jači. "Jednostavno, ne želim da ovo čovjek jede", zaključila je, smatrajući svoj pokušaj potpunim neuspjehom.

Slom nakon isteka vremena

Kad je vrijeme isteklo, Valentina se potpuno slomila. "Nisam htjela da ovako završi. Tako me sram", jecala je, dok su je tješili kolege. "Ovaj tanjur je novi veliki zalogaj. Ti nisi svaki dan u kuhinji, moraš to shvatiti", rekao joj je Mato. "Danas si dala ono najbolje što si mogla. Budi ponosna na sebe." Ipak, nju je gušio osjećaj sramote. "Žao mi je što će završiti ovako glupo, ali što je tu je. Padneš na zadatku čovjeka kojeg cijeniš i onda ne uspiješ servirati to jelo. Užas", govorila je.

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.

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