Valentina iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Četrnaest godina sam pjevala po svadbama, sada se želim profesionalno baviti kuhanjem'

U žestokoj konkurenciji poznatog kulinarskog showa 'Igra chefova', Valentina je osigurala svoje mjesto među četiri najboljih natjecatelja. Njezin uspjeh još je veći s obzirom na to da je jedina preostala žena i amaterka u natjecanju. U razgovoru za RTL.hr otkrila je što je pokreće u borbi s muškim kolegama i kako se nosi s pritiskom

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Ulazak u odabrano društvo najboljih četiri kuhara za Valentinu je, kako kaže, izniman uspjeh koji joj daje dodatnu motivaciju za nastavak natjecanja. "Iskreno, za mene kao amaterku ovo je super osjećaj. Jako sam ponosna na sebe dokle sam dogurala", započinje Valentina, ne skrivajući oduševljenje. Priznaje kako put do ove faze natjecanja nije bio nimalo lak, no njezin pozitivan duh bio je ključan faktor. "Bilo je teško, ali ta neka hrabrost u meni i entuzijazam jači su od svega", iskreno ističe.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Borba s dečkima i dalmatinski inat

Njezina pozicija dodatno je specifična jer je ostala jedina dama među muškim natjecateljima, od kojih mnogi imaju profesionalno iskustvo. Ipak, Valentina se ne predaje i spremno se suočava sa svim izazovima. "S obzirom na to da sam ostala zadnja dama, a uz to sam i amaterka, nije bilo jednostavno. No, taj neki inat i dalmatinski dišpet je proradio u meni, tako da se borim dobro s ovim dečkima", poručuje odlučno. Iako je danas poznajemo kao amatersku kuharicu koja se hrabro bori s profesionalcima, Valentina je godinama gradila karijeru u potpuno drugačijem, umjetničkom svijetu koji joj, kako kaže, i danas pomaže da izrazi svoje emocije u kuhinji.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Glazbena pozornica kao svakodnevica

Tijekom razgovora, Valentina je otkrila da glazba nije samo usputni hobi, već duboko ukorijenjen dio njezinog identiteta. Priznala je da se pjevanjem bavila dugi niz godina, i to na profesionalnoj razini. "Eto, ja sam se četrnaest godina zapravo bavila pjevanjem po svadbama i to je bila neka moja dnevna rutina", ispričala je Valentina, dodajući kako je taj period života ostavila iza sebe prije dvije godine. Ipak, strast prema glazbi nikada nije nestala. Ona je i dalje njezin najdraži način za kanaliziranje osjećaja, bez obzira na to je li sretna, tužna ili pod stresom.

'Nadam se da ću se profesionalno baviti ovim'

Vođena novostečenim znanjem i strašću koja se rasplamsala pod svjetlima reflektora u 'Igri chefova', Valentina je otkrila svoje planove za budućnost. Iskustvo u showu za nju nije samo natjecanje, već prekretnica koja bi joj mogla odrediti daljnji životni put. Njezina želja više nije samo hobi, već ozbiljna profesionalna ambicija.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL