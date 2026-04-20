Igra chefova

Valentina je pjevanje zamijenila kuhanjem, a u 'Igri chefova' donijela je dilemu: 'Kompletno sam u dvojbi'

Valentina je stala pred chefove 'Igre chefova' i željno iščekivala njihovu odluku

20.04.2026 21:30

Nova audicijska faza popularnog kulinarskog showa "Igra chefova" započela je s visokim ulozima i napetom atmosferom. Pred kandidatima je samo 60 minuta da svojim jelima zadive strogi žiri i osvoje barem dva od tri moguća prolazna "noža", dok je mjesta u natjecateljskoj fazi sve manje. Prva koja je stala pred chefove bila je Valentina iz Splita, čija životna priča donosi neočekivani preokret - s profesionalne glazbene scene ravno u svijet visoke gastronomije.

S glazbene scene u sigurnu luku kulinarstva

Valentina, koja se publici predstavila kao "jako stylish osoba", donijela je dašak dalmatinskog šarma i jednu od zanimljivijih priča sezone. Nakon petnaest godina profesionalnog bavljenja pjevanjem, odlučila je da je "dosta tog glazbenog svijeta" i krenula je nekim drugim putem. Presudnu ulogu u toj odluci odigralo je majčinstvo.

Valentina pred chefovima
Valentina pred chefovima FOTO: RTL

"Uživam stvarno zadnje dvije godine otkad sam rodila i otkad imam prekrasnu bebicu. S njom su dani toliko ispunjeni srećom i veseljem", ispričala je Valentina, dodavši kako je shvatila da je došlo vrijeme da se napokon posveti sebi i onome što istinski želi. Zanimljivo je da je i njezin partner, s kojim je u vezi jedanaest godina, također glazbenik, a upoznali su se i zaljubili na jednom pjevačkom showu. Na pitanje tko bolje pjeva, a tko kuha, odgovor je bio jasan: "On bolje pjeva, ja bolje kuham."

Za nju, pjevanje i kuhanje su oblici umjetnosti kojima izražava emocije. "Ja pjesmom pokazujem svoje emocije, a ovdje sa svojim jelom pokazujem ono što osjećam. Kuhanje je moja sigurna luka, tu sam iskrena, tu sam spremna za rad", s puno strasti objasnila je svoju motivaciju.

Ambiciozni 'azijski brunch' na kušnji pred chefovima

Za svoj nastup pred žirijem Valentina je odabrala jelo koje je sama nazvala "azijski brunch". Riječ je o kreativnoj i tehnički zahtjevnoj kombinaciji knedli punjenih kozicama, holandez umaka s miso pastom te hrskave salate od komorača. "Ovo jelo je dosta ambiciozno i kreativno, ali takva sam i ja", samouvjereno je izjavila.

Umami knedla, Igra chefova
Umami knedla, Igra chefova FOTO: RTL

Ipak, kuhanje pod pritiskom donijelo je i dramu. Tijekom pripreme napravila je, kako kaže, amatersku pogrešku - nije probala kuhanu knedlu prije serviranja, već ju je samo obložila u panko mrvice. "Poklopila sam tanjure i pomolila sam se Bogu da knedla bude kuhana, da bude jestivo", priznala je iskreno, prepuštajući sudbinu svog jela isključivo ocjeni chefova.

Podijeljena mišljenja i presudna dva noža

Kad su chefovi podigli zvona, prva reakcija bila je jednoglasna: "Zanimljivo." Ta je riječ Valentini dala nadu. Ipak, uslijedila je detaljna analiza. Dok je jedan dio žirija bio vidno skeptičan prema nekim komponentama, poput sirovog komorača i alge za koju su smatrali da je nepotrebna, drugi su prepoznali potencijal.

Valentina, Tibor, Igra chefova
Valentina, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL

 "Meni osobno kao jelo kompletno, to nije bilo baš fino", rekao je jedan od chefova i na kraju joj uskratio svoj glas. S druge strane, chef Toni. "Mene si kupila", kratko je poručio i dao joj svoje "da".

Odluka je pala na chefa Tibora. Iako je primijetio nedostatke u egzekuciji, poput načina rezanja povrća i balansa umaka, prepoznao je talent i hrabrost. "Nije loša zamisao, ali egzekucija u nekim sitnim detaljima mogla bi promijeniti sve", analizirao je, da bi na kraju ipak presudio u njezinu korist. "Ja ću ti reći 'da'", zaključio je, čime je Valentina s dva glasa osigurala prolazak.

