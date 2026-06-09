Valentina nakon ispadanja iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Htjela sam propasti u zemlju od srama, ali posao sam prihvatila odmah'

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Nakon Valentinine emotivne eliminacije i jela kojim, kako sama priznaje, nije bila zadovoljna, uslijedio je trenutak koji je iznenadio i natjecatelje i gledatelje. Chef Hrvoje Zirojević prepoznao je njezin potencijal i ponudio joj mjesto u svom timu. O tome kako je proživjela najteže trenutke u showu, zašto smatra da nije bila prestroga prema sebi i kako se osjećala kada je dobila priliku o kojoj je dugo sanjala, Valentina je progovorila za RTL.hr.

U jednom trenutku rekla si da radije ne bi servirala ništa nego se "sramotila". Što ti je prolazilo kroz glavu u tim trenucima?

U tom trenutku doslovno sam htjela propasti u zemlju. Nije me toliko boljela pomisao na ishod izazova koliko činjenica da bi čovjek poput Hrvoja Zirojevića trebao kušati tanjur za koji sam i sama znala da nije ono što sam željela pokazati. Osjećala sam ogromnu odgovornost prema hrani koju serviram. Da sam bila u svom restoranu, takvo jelo nikada ne bih poslala gostu. Zato me najviše boljela spoznaja da nisam uspjela dati najbolje od sebe.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Kada danas pogledaš unatrag, misliš li da si bila prestroga prema sebi?

Ne mislim da sam bila prestroga. Možda sam samo bila iskrena prema sebi. Znala sam što sam htjela postići i osjećala sam da nisam ostala dosljedna vlastitim standardima. Danas i dalje vjerujem da sam trebala poslušati svoj unutarnji glas i ne servirati jelo u koje nisam vjerovala.

Jesi li uopće mogla vjerovati što čuješ kada ti je Hrvoje Zirojević ponudio mjesto u svom timu?

To je bio trenutak u kojem me dijelio samo jedan korak od toga da se potpuno slomim od emocija. Od samog početka showa govorila sam da bi za mene najveća nagrada bila samo provesti vrijeme u njegovoj kuhinji, promatrati ga kako radi i učiti od njega. To mi se činilo kao nedostižan san. A onda sam odjednom dobila priliku koja je daleko veća od svega što sam mogla zamisliti. U tom trenutku nisam osjećala poraz, osjećala sam da sam zapravo pobijedila.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Možeš li opisati trenutak kada si shvatila da njegova ponuda nije samo kompliment, nego stvarna poslovna prilika?

Prva pomisao bila mi je da su to možda riječi utjehe nakon teškog trenutka. Bila sam pod tolikim emocijama da nisam ni stigla procesuirati što se događa. Ali nakon minutu ili dvije počela sam shvaćati da je ozbiljan. Da to nisu lijepe riječi iz pristojnosti, nego stvarna prilika koja mi se pruža pred očima. Tada me preplavio osjećaj nevjerice, sreće i zahvalnosti.

Što ti znači činjenica da je upravo Hrvoje Zirojević prepoznao tvoj potencijal?

Hrvoje Zirojević je osoba koju iznimno cijenim i netko tko je ostavio neizbrisiv trag u gastronomiji. Ono što me posebno dirnulo jest činjenica da nije gledao samo tanjur koji tog dana nije uspio. Prepoznao je moju želju, trud i glad za učenjem. Vidio je koliko iskreno želim osjetiti život profesionalne kuhinje i upravo je to za mene najveće priznanje.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Jesi li odmah prihvatila ponudu ili si morala prespavati odluku?

Takve se prilike ne prespavaju. Prihvatila sam je istog trenutka jer je predstavljala upravo ono o čemu sam sanjala. Nisam imala nijednu dvojbu. I danas mi je pomalo nestvarno da sam dobila priliku za koju sam mislila da postoji samo u mojim željama.

Kad si ulazila u show, jesi li mogla zamisliti da ćeš na kraju dobiti ovakav epilog?

Iskreno, nisam. Kada sam ulazila u show, nisam bila opterećena rezultatom. Htjela sam se zabaviti, naučiti nešto novo, upoznati ljude koji dijele istu strast i osjetiti kako izgleda profesionalna kuhinja. Sve ono čemu sam se nadala dogodilo se, a na kraju sam dobila i puno više od toga. Zato ovaj put za mene ima posebno mjesto u srcu.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Koji ti je trenutak tijekom natjecanja bio najteži, a koji najljepši?

Najteži su bili trenuci eliminacija. Iako nismo proveli godine zajedno, kada si izoliran od svakodnevice i dane provodiš s istim ljudima, među vama se stvore snažne veze. Svaki oproštaj bio je težak i emotivan. Najljepši trenuci nisu bili vezani uz jedan određeni događaj. Dolazili su iz dana u dan, kroz zajedničke pobjede, smijeh, podršku i prijateljstva koja su se stvarala. Upravo su ljudi ono po čemu ću ovo iskustvo najviše pamtiti.

Što si naučila o sebi kroz ovo iskustvo?

Naučila sam da trebam vjerovati sebi čak i onda kada sumnjam. Da ne odustajem nakon pogrešaka i da ponekad najveće prilike dođu upravo iz trenutaka za koje misliš da su tvoji najveći porazi.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Postoji li nešto što bi danas napravila drugačije?