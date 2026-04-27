Valentina pomaknula granice u 'Igri chefova'! Desertom od celera impresionirala žiri i u ušla u top 18

Borba za ulazak u prestižni top 18 popularnog kulinarskog showa 'Igra chefova' dosegla je svoj vrhunac, a tenzije u kuhinji mogle su se rezati nožem. Pred kandidate su postavljena dva naizgled jednostavna zadatka koja su se pokazala kao nemilosrdni filter za odvajanje amatera od budućih profesionalaca. Žiri nije praštao pogreške, a preciznost, organizacija i kreativnost bili su jedini put do prolaska

27.04.2026 23:00

Prvi izazov bio je test tehničkih vještina i smirenosti pod pritiskom: pripremiti dvanaest identičnih miješanih salata u svega trideset minuta. Iako se zadatak činio jednostavnim, mnogima je upravo on zapečatio sudbinu. Žiri je strogim okom pratio svaki pokret, od tehnike rezanja i higijene do organizacije radne stanice.

Nakon tehničkog dijela, uslijedio je kreativni izazov. Kandidati su morali od celera, često zanemarene namirnice, stvoriti jelo dostojno prolaska. Ovdje su do izražaja došle hrabrost, vizija i sposobnost balansiranja okusa.

Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Hrabrost se isplatila, ali uz velik rizik

Valentina je svojim desertom od celera pomaknula granice i oduševila žiri. Njezina kreativnost i besprijekorna izvedba pokazali su kako se odvažnost isplati. "Celer kao desert stvarno je nešto o čemu jedan amater ne bi trebao razmišljati. Izvedba je bila ukusna, smislena i za svaku pohvalu", komentirali su.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

