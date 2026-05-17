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Igra chefova

Valentina rastura u 'Igri chefova', ali za RTL.hr priznaje: 'Sivi tim prati neki sivi oblak'

Valentina iz 'Igre chefova' posljednjih je dana postala jedna od kandidatkinja o kojima se najviše priča

RTL.hr
17.05.2026 12:00

Nakon što je dva dana zaredom briljirala u eliminacijskim izazovima, Valentina je osvojila pohvale chefova, a posebno ju je dirnuo komentar chefa Tibora koji joj je poručio da može doći raditi kod njega. Iako individualno niže uspjehe, priznaje da je atmosfera u sivom timu sve napetija te da porazi ostavljaju trag na svim kandidatima

Dva dana zaredom briljirala si u eliminacijskim izazovima. Jesi li i sama bila svjesna koliko si jaka konkurencija?

Od početka pokušavam uživati u svakom trenutku i uvijek dajem sve od sebe. Nekad to ispadne uspješnije, a nekad manje uspješno. A jesam li jaka konkurencija, o tome nisam previše razmišljala. Možda nekome jesam, a možda nekome i nisam.

Valentina, Igra chefova
Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Koliko su ti ovakvi rezultati podigli samopouzdanje u nastavku natjecanja?

Pozitivni rezultati svakako daju dodatni poticaj da iz dana u dan budem što bolja.

Chefovi su bili oduševljeni tvojim jelima, a Tibor ti je čak rekao da možeš doći raditi kod njega. Kako si se osjećala u tom trenutku?

Haha, a kako se mogu osjećati? Presretno i šokirano. U takvim trenucima preplavi te tisuću emocija.

Koliko ti znači pohvala od chefa poput Tibora?

Pohvala od chefa poput Tibora, koji ima Michelinovu zvjezdicu, stvarno mi puno znači. Kad takva osoba prepozna tvoj trud i talent, to ti daje dodatnu motivaciju i potvrdu da si na dobrom putu.

Valentina, Igra chefova
Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Vidiš li se jednog dana profesionalno u kuhinji restorana?

Naravno da se vidim, to je moj životni poziv.

Tvoja juha bila je najbolje jelo večeri. Odakle crpiš inspiraciju za tako hrabre kombinacije?

Iskreno, nemam pojma, haha. Sve nekako smislim u trenutku. Većinu stvari koje sam ovdje radila prije nikad nisam pripremala, ili sam ih radila samo kod kuće. Ovdje sve moraš podići na višu razinu kako bi jelo stvarno bilo dostojno natjecanja.

Iako si individualno briljirala, sivi tim ponovno nije uspio pobijediti u grupnom izazovu. Koliko vas je taj poraz pogodio?

Sivi tim od početka prati neki sivi oblak i nikako da nam zasja sunce. Koliko god se trudili, jednostavno ne ide. Svaki poraz pogodi jer znaš koliko si dao u izazovu, ali ovo je igra i morali smo biti spremni na takve situacije.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Čini li ti se da je frustracija zbog poraza počela stvarati tenzije unutar sivog tima?

Naravno, tenzije postoje svugdje. Bilo bi neobično da ih nema u ovakvom showu. Kad je natjecanje u pitanju, svima proradi posebna vrsta emocija jer je svima jako stalo.

Misliš li da je sivi tim imao problem u organizaciji ili je jednostavno nedostajalo malo sreće?

Zapravo smo bili jako organizirani i svaki zadatak izvršili smo na razini, ali jednostavno nismo imali sreće. Drugi timovi su ovaj put kuhali bolje i na tome im čestitam. Na kraju krajeva, svi smo bili u istoj kaši.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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