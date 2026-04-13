Igra chefova
Igra chefova

Večeras počinje 'Igra chefova'! Od baka i veleposlanstava do najpoznatijih chefova regije!

U novom RTL-ovu showu natjecatelji svih generacija, od amatera do profesionalaca, predstavljaju se jelima koja se ocjenjuju bez otkrivanja njihova identiteta

13.04.2026 10:50

Ovdje iskustvo nije presudno - jedino što se računa je ono što pokažeš na tanjuru", najavljuje voditeljica Marijana Batinić 'Igru chefova'. O sudbini kandidata odlučuju trojica mentora - chefovi Toni Boban, Tibor Valinčić i Stiven Vunić, koji jela ocjenjuju prema prezentaciji, kreativnosti i okusu.

Marijana sa chefovima, Igra chefova FOTO: RTL
Marijana Batinić, Igra chefova FOTO: RTL

Posebnost showa je anonimno kuhanje - jela pred chefove dolaze na traci, bez informacija o autoru. Tek nakon odluke otkriva se tko stoji iza tanjura, a za prolazak je potrebno osvojiti najmanje dva noža. Nakon toga chefovi biraju svoje timove i kreće borba za finale i nagradu od 25.000 eura.

Igra chefova FOTO: RTL

Natjecatelje očekuju raznoliki izazovi u kojima će kuhati za različite goste - od baka i osnovnoškolaca do predstavnika francuskog i talijanskog veleposlanstva, članova KUD-a, lovaca i mesara, vatrogasaca i djelatnika hitne pomoći, pilota i stjuardesa Croatia Airlinesa, kao i za lica RTL-a te druge zanimljive skupine. Poseban izazov bit će kuhanje za parove koji će uz ta jela ponovno proživjeti uspomene na svoje vjenčanje.

Ocjenjivanje, Igra chefova FOTO: RTL

Ipak, najstroži sud dat će neka od najcjenjenijih imena domaće i regionalne gastro scene - Hrvoje Zirojević, Gabriela Filca, Ana Ugarković, Marin Pleše, Dino Šeparović, Stefano Cosattini, Hrvoje Kroflin i Tomaž Kavčič.

Stiven, Toni, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL

U večerašnjoj epizodi upoznat ćemo prve natjecatelje - od vrtićke kuharice Marije iz okolice Požege i Viktorije, kreatorice sadržaja na društvenim mrežama koja studira u Švedskoj, do maslinara Ivana iz Pule, iskusnog kuhara Darka, Kolumbijke Sandre koja donosi okuse Pacifika, baranjskog domaćina Stanka te kuhara i pjevača Almira koji sanja o velikoj karijeri.

Marija, Igra chefova FOTO: RTL
Viktorija, Igra chefova FOTO: RTL
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL
Almir, Igra chefova FOTO: RTL

Tko će osvojiti chefove, a tko već na početku napustiti natjecanje? Ne propustite pratiti 'Igru chefova' od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo!

igra chefova igra chefova 2026
