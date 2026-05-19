Večeras se timovi bore za povratak nekog od kandidata koji su napustili 'Igru chefova'!

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Plavi tim ima prednost od pet minuta koju im je osigurao Ivan pripremom najboljeg jela u jučerašnjem eliminacijskom izazovu, što će im danas dosta značiti jer ovaj put vrijeme za pripremu neće biti šezdeset već 45 minuta. Spavali smo kao pobjednici super se osjećamo, napokon je ta jedna pobjeda pala", reći će Marko iz sivog tima, a njegov timski kolega Daniel dodati: Apsolutno sam ponosan na sebe kao što sam ponosan i na sve ostale kandidate koji su došli do ove faze natjecanja."

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Dosad ste se borili za najbolji tim, a sada se borite za dva najbolja tima. Današnja dva najbolja tima idu u drugu rundu. Ta runda neće biti eliminacijska, danas nema eliminacijskog izazova. U drugi krug kuhanja danas idu dva tima koji dobiju najviše tanjura i oni pristupaju spasilačkoj misiji. Kao i u eliminacijama, svatko kuha za sebe, ali najbolji među vama ima šansu vratiti jednu osobu koja je već ispala - i to u svoj tim, bilo kojeg kandidata", najavit će Marijana Batinić i oduševiti kandidate, a neki od njih će otvoreno priznati koga priželjkuju vratiti u svoj tim.

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL

Plavi tim brzo će odlučiti pripremiti pohanu ribu s krumpirićima, engleski klasik poznatiji kao fish and chips. Imam povjerenja u svoje dečke. Odluke se donose po instinktu i po meni je to najbolje", zaključit će chef Toni, a chef Tibor komentirati prednost plavog tima: Pet minuta je ogromna prednost. Ne čak zbog vremenski prednosti nego zato što imaju pravo prvi birati, mogu odabrati najbolje namirnice, mogu se posložiti." S tim koliko će prednost dobro doći plavom timu svjestan će biti i Ivan, koji će reći: Pet minuta prednosti nam nikad nije moglo bolje doći nego sad. Imali smo fino vremena da rasporedimo tko će što uzeti i tko će što raditi - odlično!"

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