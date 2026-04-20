Večeras u 'Igri chefova' borba za mjesto u timovima postaje sve žešća!

icon-close

Mjesta u timovima vrhunskih chefova Tonija, Stivena i Tibora sve je manje u 'Igri chefova', a kandidati koji večeras staju pred žiri ne namjeravaju odustati. Pred gledateljima je prava gastronomska bitka u kojoj će se kreativnost sudariti s visokim kriterijima našeg žirija. Valentina iz Splita donosi ambiciozan azijski brunch - knedle punjene kozicama uz umak holandez s miso pastom. Ovo jelo je dosta ambiciozno i kreativno, ali takva sam i ja", samouvjereno će reći Valentina kojoj je dolazak pred stručnjake velika želja najviše zbog toga što želi unaprijediti vještine. Hoće li je njezin autorski potpis dovesti do željenog mjesta u timu?

icon-expand Valentina pred chefovima FOTO: RTL

Šezdesetjednogodišnji Sirijac Ali želi pokazati ljepotu svoje kulture svojim jelom - janjetinom s bamijom. Dok objašnjava razlike između sirijske kuhinje bazirane na povrću i hrvatske koja slavi meso, žiri s nestrpljenjem očekuje rezultat.

icon-expand Ali i Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Pred chefove će zatim stići carbonara, ali ne sa špagetima, nego poslužena kao rižoto! To će sigurno iznenaditi chefove, a stvari će postati jasnije kad doznaju da je autor jela komičar. Profesionalni komičar Leon i njegov prijatelj Antonio u show stižu zajedno te smatraju kako bi Antonijev curry mogao bolje proći kod chefova od Leonova rižota à la carbonara.

icon-expand Stiven, Toni, Igra chefova FOTO: RTL