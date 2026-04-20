Igra chefova
Igra chefova

Večeras u 'Igri chefova' borba za mjesto u timovima postaje sve žešća!

Tko ide dalje u kulinarskom showu 'Igra chefova'?

20.04.2026 13:12

Mjesta u timovima vrhunskih chefova Tonija, Stivena i Tibora sve je manje u 'Igri chefova', a kandidati koji večeras staju pred žiri ne namjeravaju odustati. Pred gledateljima je prava gastronomska bitka u kojoj će se kreativnost sudariti s visokim kriterijima našeg žirija.

Valentina iz Splita donosi ambiciozan azijski brunch - knedle punjene kozicama uz umak holandez s miso pastom. Ovo jelo je dosta ambiciozno i kreativno, ali takva sam i ja", samouvjereno će reći Valentina kojoj je dolazak pred stručnjake velika želja najviše zbog toga što želi unaprijediti vještine. Hoće li je njezin autorski potpis dovesti do željenog mjesta u timu?

Valentina pred chefovima FOTO: RTL

Šezdesetjednogodišnji Sirijac Ali želi pokazati ljepotu svoje kulture svojim jelom - janjetinom s bamijom. Dok objašnjava razlike između sirijske kuhinje bazirane na povrću i hrvatske koja slavi meso, žiri s nestrpljenjem očekuje rezultat.

Ali i Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Pred chefove će zatim stići carbonara, ali ne sa špagetima, nego poslužena kao rižoto! To će sigurno iznenaditi chefove, a stvari će postati jasnije kad doznaju da je autor jela komičar. Profesionalni komičar Leon i njegov prijatelj Antonio u show stižu zajedno te smatraju kako bi Antonijev curry mogao bolje proći kod chefova od Leonova rižota à la carbonara.

Stiven, Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Profesionalni chef Marko ima visoka očekivanja, a pripremit će otkoštenu prepelicu punjenu guščjom jetrom na gnijezdu od rezanaca s umakom od vina! Chefovi će se složiti da je to svakako impresivno jelo, no Tibor će se zapitati: Je li to kičasto?"

Večeras ćemo vidjeti i Silvanu koja je doputovala iz Srbije samo zbog 'Igre chefova', mladu Helenu čije će kreativno razmišljanje intrigirati žiri te dvadesetogodišnju Loren koja će pokušati osvojiti žiri lososom i pireom od cvjetače. Tu je i Dejan, kuhar u zatvoru, koji će chefove pokušati zadiviti rižotom s lososom. Toni će večeras poslušati svoj instinkt i pružiti priliku onima u kojima vidi potencijal za napredak, ali mjesta su ograničena, a kriteriji su viši nego ikada prije.

Tko će dobiti priliku boriti se u timu jednog od trojice vrhunskih chefova - ne propustite novu epizodu u novoj epizodi 'Igre chefova' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

