Veliki povratak svih natjecatelja obilježio finale 'Igre chefova': Bartol, Toni i Mato odabrali svoje timove iz snova

Uoči velikog finala kulinarskog showa 'Igra cefova', trojica finalista - Mato, Bartol i Toni - suočili su se s posljednjim, ali ključnim zadatkom prije samog kuhanja. Nisu se borili samo za titulu i nagradu od 25.000 eura, već i za priliku da sastave svoje idealne timove. Pred njima je stajalo petnaest bivših natjecatelja, a svaki je finalist morao odabrati tri pomoćnika koji će činiti njegovu finalnu brigadu

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Prvi je birao Bartol Brala, koji je kao najuspješniji natjecatelj iz polufinala stekao tu prednost. Njegov pristup bio je jasan i metodičan, a prvi odabir nije nimalo iznenadio. "Znam prvu osobu koju ću definitivno uzeti. To bi bio moj Andro", odlučno je rekao Bartol. Andro je prihvatio poziv s osjećajem časti, ali i "velike odgovornosti". Za svoj drugi odabir, Bartol se vodio specifičnim potrebama jelovnika. "Treba mi netko za ribu", objasnio je i u svoj tim pozvao Luku, kojeg je nazvao "našim suncem". Time je osigurao stručnjaka za ključni dio svog menija. Za kraj, Bartol je odlučio unijeti i žensku energiju u svoj tim. "Treba nam definitivno malo 'women power'", kazao je i odabrao Ines, koja je bila vidno iznenađena, ali i sretna zbog ukazanog povjerenja.

icon-expand Ines, Bartol, Luka i Andro FOTO: RTL

Tonijeva vjera u iskustvo i drugu priliku

Nakon Bartola, na red je došao Toni, čiji su odabiri bili vođeni intuicijom i željom da pruži drugu priliku. Njegov prvi potez šokirao je mnoge - odabrao je Ivana Kapitanića, natjecatelja koji je ispao među prvima. "Mislim da nije zaslužio ispasti na početku. Mislim da ima veće iskustvo od mene i godine u ovom poslu", objasnio je Toni svoju odluku, dajući do znanja da cijeni znanje iznad svega. Toni je nastavio u istom tonu, birajući Daniela, s kojim se povezao tijekom natjecanja i za kojeg je vjerovao da "se mora još malo pokazati". Svoj tim zaokružio je još jednim iskusnim kuharom, Ivom. "Čovjek pun iskustva. Mislim da nije bio bistre glave u cijelom ovom showu, ali evo, odlučio sam mu dati priliku da se pokaže", rekao je Toni, pokazavši da vjeruje u iskupljenje i potencijal svojih kolega.

icon-expand Ivo, Toni, Daniel i Ivan FOTO: RTL

Matina emotivna jednadžba

Posljednji je birao Mato, koji je, kako je sam rekao, navikao ići "težim putem". Njegov prvi odabir bio je vođen srcem i obiteljskim vezama. "Jasno, rođak. Ne trebamo više ništa pričati", kratko je poručio i u tim pozvao svog rođaka Ivana, što je izazvalo odobravanje među ostalim natjecateljima. Za drugi odabir, Mato je tražio nešto posebno. "Biramo emociju, majstorice okusa", najavio je i odabrao Valentinu, za koju je osjetio da dijeli istu strast prema kuhanju. Njegov posljednji član tima postala je Mare, za koju je Mato vjerovao da nije pokazala svoj puni sjaj.

icon-expand Marija, Mato, Ivan i Valentina FOTO: RTL