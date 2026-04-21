Veteranka 'Večere za 5' Zdenka u 'Igri chefova', žiri razočaran jelom: 'Nepovezano je'

U popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" pozornicu je zauzela autentična priča iz srca Istre. Zdenka Jakus iz Žminja pred žiri je donijela više od jela - donijela je dašak prošlosti, nasljeđe svojih predaka i snažnu poruku o važnosti očuvanja tradicije, no suočila se s dilemom koja često muči modernu gastronomiju: je li snažna priča dovoljna za pobjedu? Odjevena u moderniziranu verziju narodne nošnje, Zdenka je odmah dala do znanja da njezino kuhanje nije samo tehniciranje, već misija. "Htjela sam da moja roba predstavlja to što radim", objasnila je, pripremajući se da chefovima predstavi jelo čiji korijeni sežu duboko u istarsku zemlju.

Jelo koje priča o ponosu i siromaštvu

Na tanjuru su se našli "brodski, pa su tice i divlja mrkvica", jelo koje je Zdenka prevela kao krpice sa zeljem, ali ne bilo kakvim. "To je baš ta rimska seljačka breskva", pojasnila je, govoreći o staroj sorti koja se nekada koristila i za prehranu životinja i ljudi. Uz to je poslužila i divlju mrkvu, namirnicu koju su jeli "i bogati i siromašni".

Zdenka i njezina pinca, Igra chefova FOTO: RTL

Njezina prezentacija bila je lekcija iz povijesti. Objasnila je kako su takva jednostavna jela nekoć bila ponos svake kuće. "To sam ja htjela pokazati", rekla je strastveno, ističući važnost povezanosti s vlastitim korijenima. "Svi mi moramo cijeniti svoje i poštivati drugoga, ali svoje držati tvrdo za roge."

Sudar tradicije i moderne kuhinje

Iako je kuhala s ljubavlju i ponosom, Zdenka se borila s izazovima modernog studija. "Malo mi se je teško snaći tuka", priznala je, opisujući stres kuhanja u "fureštoj kuhinji" s nepoznatom opremom. Vrijeme je curilo, a pritisak je rastao, no uspjela je servirati tanjur na vrijeme. "Neki put nije bitan izgled, bitan je okus i dobrota", komentirala je.

Zdenkino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Žiri je, kušajući jelo bez prethodnog objašnjenja, ostao zbunjen. Komponente su im djelovale nepovezano, kao tri odvojena priloga. "Ne znam koju nam poruku uopće ova osoba želi poslati", komentirao je chef Stiven, a chef Tibor: "Ja nemam ništa protiv što nema nekog konkretnog mesa ili nešto, ali nepovezano mi je baš." No, kada je Zdenka ispričala priču iza tanjura, atmosfera se potpuno promijenila. Žiri je bio dirnut njezinom posvećenošću i emocijom. "Ovo je pravi primjer kako se čuva tradicija", pohvalio ju je Stiven, dodajući kako gospođa Zdenka "toliko moćno živi tradiciju" i da joj na tome čestita.

Presuda koja otvara važna pitanja

Unatoč pohvalama za njezinu misiju i snažnu priču, konačna odluka bila je jednoglasna - Zdenka nije prošla dalje. Chefovi su objasnili da, iako iznimno poštuju tradiciju, jelu su nedostajale "finese koje mi tražimo" u natjecanju ove razine.

Zdenka, Igra chefova FOTO: RTL