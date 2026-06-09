'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja

Nakon posljednjeg eliminacijskog zadatka, Valentina je osvojila najmanji broj bodova te ispala iz showa. Iako su chefovi pohvalili okuse na njezinom tanjuru i hrabrili je da bude ponosna, ona se nije mogla pomiriti s ishodom.

A onda, u trenutku dok su tekle suze oproštaja, dogodio se preokret. Sam Hrvoje Zirojević obratio se Valentini s ponudom koja se ne odbija. "A ja bih voljela da ti sutra, prekosutra, budeš dio moga tima", rekao je legendarni chef, ostavivši sve u studiju bez daha. "Vidim da živi to i da želi i da se bori. Ja bih volio takvu osobu imati u svom timu. Čeka nas ozbiljan posao, ali evo, moja ponuda vrijedi."