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Igra chefova

'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja

U borbi za preostala dva mjesta u finalu 'Igre chefova' našli su se Toni, Mato i Valentina, a pred njih je stavljen najteži izazov do sada. Kuhali su jelo legende hrvatske gastronomije, Hrvoja Zirojevića, a pritisak je za jednu natjecateljicu bio prevelik, što je dovelo do emotivnog sloma i suza

RTL.hr
09.06.2026 06:00

Nakon posljednjeg eliminacijskog zadatka, Valentina je osvojila najmanji broj bodova te ispala iz showa. Iako su chefovi pohvalili okuse na njezinom tanjuru i hrabrili je da bude ponosna, ona se nije mogla pomiriti s ishodom.

A onda, u trenutku dok su tekle suze oproštaja, dogodio se preokret. Sam Hrvoje Zirojević obratio se Valentini s ponudom koja se ne odbija. "A ja bih voljela da ti sutra, prekosutra, budeš dio moga tima", rekao je legendarni chef, ostavivši sve u studiju bez daha. "Vidim da živi to i da želi i da se bori. Ja bih volio takvu osobu imati u svom timu. Čeka nas ozbiljan posao, ali evo, moja ponuda vrijedi."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Za Valentinu, ova ponuda bila je veća od bilo koje pobjede u showu. "Ja sam znala da Bog ima pravi put za mene i eto, meni je iskreno ovo pobjeda. Da sam mogla birati bolji scenarij, ne bih ga izabrala", zaključila je kroz suze radosnice.

U međuvremenu, finalisti Bartol, Mato i Toni pripremaju se za posljednju bitku u kojoj će se boriti za titulu pobjednika 'Igre chefova'.

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.

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