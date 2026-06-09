'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja

Nakon posljednjeg eliminacijskog zadatka, Valentina je osvojila najmanji broj bodova te ispala iz showa. Iako su chefovi pohvalili okuse na njezinom tanjuru i hrabrili je da bude ponosna, ona se nije mogla pomiriti s ishodom.
A onda, u trenutku dok su tekle suze oproštaja, dogodio se preokret. Sam Hrvoje Zirojević obratio se Valentini s ponudom koja se ne odbija. "A ja bih voljela da ti sutra, prekosutra, budeš dio moga tima", rekao je legendarni chef, ostavivši sve u studiju bez daha. "Vidim da živi to i da želi i da se bori. Ja bih volio takvu osobu imati u svom timu. Čeka nas ozbiljan posao, ali evo, moja ponuda vrijedi."
Za Valentinu, ova ponuda bila je veća od bilo koje pobjede u showu. "Ja sam znala da Bog ima pravi put za mene i eto, meni je iskreno ovo pobjeda. Da sam mogla birati bolji scenarij, ne bih ga izabrala", zaključila je kroz suze radosnice.
U međuvremenu, finalisti Bartol, Mato i Toni pripremaju se za posljednju bitku u kojoj će se boriti za titulu pobjednika 'Igre chefova'.
Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.