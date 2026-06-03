Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Za finale se bore četiri profesionalca i amaterka Valentina: 'Momcima sam rekla - danas grizem sve pred sobom!'

Večeras je prva polufinalna emisija 'Igre chefova', a polufinalisti su Valentina, Daniel, Toni iz tima chefa Tibora, Bartol kojemu je mentor chef Toni te Stivenov kandidat Mato

RTL.hr
03.06.2026 10:55

Polufinale, što reći? Presretna sam stvarno, preponosna na sebe", iskrena je Valentina, jedina amaterka među preostalim profesionalcima. No muški dio ekipe ništa ne prepušta slučaju. Osjećam se sretno što sam dogurao do ovamo i spreman sam za izazove", poručuje Toni dok Daniel predviđa dramatičan rasplet: Vjerujem da će biti jako gusto sada, ostali su samo najjači... nadam se da ću biti spreman za sljedeće izazove."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

S druge strane, Bartol na stres odgovara kroz šalu pa kaže da je spreman za eliminacije jer mu je to već postalo rutina dok Stivenov adut Mato puca od samopouzdanja: Jako sam motiviran. Pokazat ću to i danas i sutra, pa i u finalu."

Ponos ne skrivaju ni njihovi mentori koji su ih pratili tjednima. Pun sam emocija, ekipa je dobra, njih pet je tu zasluženo i idemo sad do finala", najavljuje chef Toni, koji je s Bartolom još jednom ponovio zlatno pravilo - okus je uvijek najvažniji. Chef Tibor kroz smijeh naglašava da je u ovoj fazi njegovih ljudi najviše, ali dodaje: Ostali su sve dobri kandidati i veselim se onome pred nama."

Valentina, Igra chefova
Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Chef Stiven svjestan je da je vrijeme za popuštanje prošlo. Svi moramo biti ponosni, i kandidati i članovi žirija, na ove ljude koji su dogurali do tu jer to stvarno zaslužuju. Mate i ja smo sretni isto što smo dio te skupine i nadam se da ćemo mi ići u finale, a nakon finala - zna se", kaže Stiven i odmah postavlja jasnu granicu: Pet kandidata koji više nemaju pravo na pogrešku i moraju apsolutno to odrađivati kako spada. Dosta smo im dali, mislim da su dosta naučili i dosta već znaju i na neki način danas imaju test kojim moraju pokazati da im je mjesto gdje jesu."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

A pred kandidatima je zadatak u kojem moraju kopirati jelo jednog od naših najcjenjenijih chefova - Hrvoja Kroflina. Moraju napraviti četiri tanjura za četiri chefa koji će dodijeliti bodove od jedan do pet. Maksimalnih 20 bodova donosi veliku prednost - onaj tko ih osvoji, preskače stresni eliminacijski zadatak i ide izravno u drugu polufinalnu emisiju. Bilo bi lijepo doći u finale i pobijediti. Naravno, svatko bi to volio okruniti s 25.000 eura", priznaje Bartol. Glavna nagrada je veliki motiv, ali motiv je i pobijediti i biti najbolji", dodaje Mato dok Toni zaključuje: Osvojiti glavnu nagradu bi bio san."

Tibor, Valentina, Daniel, Toni
Tibor, Valentina, Daniel, Toni FOTO: RTL

Moje je iskustvo stvarno jako skromno, ali eto, otpočetka kuham onako kako znam, po nekoj intuiciji i sa srcem i to se dosad isplatilo", kaže jedina djevojka u top pet, spremna za borbu do zadnje sekunde. Trčim i ne odustajem, nema šanse! Baš sam momcima jučer rekla, ja sam baby shark danas i grizem sve pred sobom."

Tko će od ove sjajne petorke osigurati izravan prolaz u drugu polufinalnu večer, a tko će pred samim vratima finala morati spakirati svoje noževe i zauvijek napustiti 'Igru chefova' - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

igra chefova
Moglo bi te zanimati

Samo jedan korak dijelio ga je od polufinala: Ivan završio svoj put u 'Igri chefova'

Sivi tim pobijedio i izborio direktno polufinale: 'Joj, joj, joj. Najslađa pobjeda!'

Mato pokazao zašto je mnogima favorit u 'Igri chefova': Sam pripremio 10 tanjura i završio prije svih

Daniel iz 'Igre chefova' za RTL.hr priznao: 'Teško da ću biti u finalu, mislim da ima boljih igrača'

Može li Mato sam izboriti polufinale? Chef Stiven nema sumnji: 'Ne bojim se, pobijedit će danas'

Ivan iz 'Igre chefova' za RTL.hr iskreno poručio: 'Jako, jako želim pobijediti'

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'