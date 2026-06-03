Za finale se bore četiri profesionalca i amaterka Valentina: 'Momcima sam rekla - danas grizem sve pred sobom!'

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Polufinale, što reći? Presretna sam stvarno, preponosna na sebe", iskrena je Valentina, jedina amaterka među preostalim profesionalcima. No muški dio ekipe ništa ne prepušta slučaju. Osjećam se sretno što sam dogurao do ovamo i spreman sam za izazove", poručuje Toni dok Daniel predviđa dramatičan rasplet: Vjerujem da će biti jako gusto sada, ostali su samo najjači... nadam se da ću biti spreman za sljedeće izazove."

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL

S druge strane, Bartol na stres odgovara kroz šalu pa kaže da je spreman za eliminacije jer mu je to već postalo rutina dok Stivenov adut Mato puca od samopouzdanja: Jako sam motiviran. Pokazat ću to i danas i sutra, pa i u finalu." Ponos ne skrivaju ni njihovi mentori koji su ih pratili tjednima. Pun sam emocija, ekipa je dobra, njih pet je tu zasluženo i idemo sad do finala", najavljuje chef Toni, koji je s Bartolom još jednom ponovio zlatno pravilo - okus je uvijek najvažniji. Chef Tibor kroz smijeh naglašava da je u ovoj fazi njegovih ljudi najviše, ali dodaje: Ostali su sve dobri kandidati i veselim se onome pred nama."

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Chef Stiven svjestan je da je vrijeme za popuštanje prošlo. Svi moramo biti ponosni, i kandidati i članovi žirija, na ove ljude koji su dogurali do tu jer to stvarno zaslužuju. Mate i ja smo sretni isto što smo dio te skupine i nadam se da ćemo mi ići u finale, a nakon finala - zna se", kaže Stiven i odmah postavlja jasnu granicu: Pet kandidata koji više nemaju pravo na pogrešku i moraju apsolutno to odrađivati kako spada. Dosta smo im dali, mislim da su dosta naučili i dosta već znaju i na neki način danas imaju test kojim moraju pokazati da im je mjesto gdje jesu."

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL

A pred kandidatima je zadatak u kojem moraju kopirati jelo jednog od naših najcjenjenijih chefova - Hrvoja Kroflina. Moraju napraviti četiri tanjura za četiri chefa koji će dodijeliti bodove od jedan do pet. Maksimalnih 20 bodova donosi veliku prednost - onaj tko ih osvoji, preskače stresni eliminacijski zadatak i ide izravno u drugu polufinalnu emisiju. Bilo bi lijepo doći u finale i pobijediti. Naravno, svatko bi to volio okruniti s 25.000 eura", priznaje Bartol. Glavna nagrada je veliki motiv, ali motiv je i pobijediti i biti najbolji", dodaje Mato dok Toni zaključuje: Osvojiti glavnu nagradu bi bio san."

icon-expand Tibor, Valentina, Daniel, Toni FOTO: RTL