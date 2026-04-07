Zaljubljenica u prirodu i gurmanka Aneta Di Doi stiže u 'Igru chefova'

U ponedjeljak, 13. travnja u 21.15 na male ekrane stiže novi RTL-ov show, kulinarski spektakl 'Igra chefova'. U njemu će timu vrhunskih mentora, koji čine Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić, svoje kulinarske sposobnosti pokazati profesionalni kuhari, ali i strastveni amateri, a jedna od njih je i Primoštenka Aneta Di Doi, zaljubljenica prirodu i velika gurmanka

Majka troje djece, 38-godišnja Aneta radi kao hostesa na brodu, a upravo je na poslu shvatila da u kuhanju uživa, ali i da je u kuhinji talentirana i maštovita. Nitko me nije učio kuhati, sve sam radila po nekom osjećaju ili nakon što bih pogledala određeni video pa dobila ideju", iskreno kaže Aneta i dodaje kako je njezin prvi izlet u kulinarstvo bio vinski šato, to jest zavajun, te da je već tada počela improvizirati i eksperimentirati. Definitivno više volim improvizirati nego strogo slijediti upute. Najljepše je kada se nešto lijepo slučajno dogodi. Samo treba slušati svoje osjećaje", dodaje vesela Primoštenka.

icon-expand Aneta, Igra chefova FOTO: RTL

Aneta priznaje kako ju je u show prijavio prijatelj, a radoznalost ju je potaknula da se odvaži i sudjeluje. Od showa definitivno očekujem novo iskustvo, poznanstva i nova znanja", dodaje Aneta, koja za sebe kaže da je opuštena i uvijek nasmijana, i u kuhinji i izvan nje.

Snimanje nije uvijek lagano i opušteno pa Aneta ne skriva da je tempo ponekad naporan, ali dodaje: Ekipa na snimanju je super tako da je sve skupa jedno jako interesantno i zabavno iskustvo. U životu treba izaći iz zone ugode i isprobati nove stvari ma koliko smatrali da nismo za to. Već time što se odvažimo pokušati, pobjednici smo sami za sebe."

