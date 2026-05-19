'Žao mi je što ću možda dobiti rastavu braka zbog ove epizode': Valentina iz 'Igre chefova' izjavom nasmijala sve

Tri tima - sivi, crveni i plavi - ponudila su svoje viđenje brze hrane, a reakcije su bile jednako raznolike kao i sami tanjuri

Sivi tim odlučio se za klasik koji rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Na njihovom se tanjuru našao burger sa stopostotnom junećom pljeskavicom, karameliziranim lukom, slaninom, umakom od hrena te pomfritom od batata. Pristup se pokazao kao dvosjekli mač.