'Žao mi je što ću možda dobiti rastavu braka zbog ove epizode': Valentina iz 'Igre chefova' izjavom nasmijala sve

Tri tima - sivi, crveni i plavi - ponudila su svoje viđenje brze hrane, a reakcije su bile jednako raznolike kao i sami tanjuri
Sivi tim odlučio se za klasik koji rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Na njihovom se tanjuru našao burger sa stopostotnom junećom pljeskavicom, karameliziranim lukom, slaninom, umakom od hrena te pomfritom od batata. Pristup se pokazao kao dvosjekli mač.
Valentina, koja je sa suprugom vlasnica burger bara, nije bila zadovoljna pripremom mesa. "Meni je meso kriminal, ćevap teški. Zapravo u fast-foodu takav tipa mesa i prodaju, ali burgeri su totalno nešto drugo. Nije da ja nisam zadovoljna, nego mi je žao što ću možda dobiti rastavu braka zbog ove epizode", našalila se Valentina.
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