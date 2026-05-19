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Igra chefova

'Žao mi je što ću možda dobiti rastavu braka zbog ove epizode': Valentina iz 'Igre chefova' izjavom nasmijala sve

U posljednjoj epizodi popularnog kulinarskog natjecanja 'Igra chefova', kandidati su se suočili s jedinstvenim izazovom: pripremiti fast food jela za žiri koji je i sam navikao na brzinu i rad pod pritiskom. Njihove kreacije kušali su i ocijenili djelatnici Hitne medicinske pomoći, ljudi koji svakodnevno spašavaju živote i čije je mišljenje imalo posebnu težinu

RTL.hr
19.05.2026 22:15

Tri tima - sivi, crveni i plavi - ponudila su svoje viđenje brze hrane, a reakcije su bile jednako raznolike kao i sami tanjuri

Sivi tim odlučio se za klasik koji rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Na njihovom se tanjuru našao burger sa stopostotnom junećom pljeskavicom, karameliziranim lukom, slaninom, umakom od hrena te pomfritom od batata. Pristup se pokazao kao dvosjekli mač.

Valentina, Igra chefova
Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Valentina, koja je sa suprugom vlasnica burger bara, nije bila zadovoljna pripremom mesa. "Meni je meso kriminal, ćevap teški. Zapravo u fast-foodu takav tipa mesa i prodaju, ali burgeri su totalno nešto drugo. Nije da ja nisam zadovoljna, nego mi je žao što ću možda dobiti rastavu braka zbog ove epizode", našalila se Valentina.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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