Igra chefova

Zavirite na set novog RTL-ovog showa 'Igra chefova': Dva studija, 32 metra duga traka i jela koja putuju do žirija

RTL uskoro na male ekrane donosi kulinarski show 'Igra chefova', a voditeljica Marijana Batinić provela je kamere kroz impresivan set na kojem amateri i profesionalci kuhaju rame uz rame u borbi za titulu najboljeg

07.04.2026 10:34

"Dobrodošli u Igru chefova", poručuje Marijana Batinić na ulasku u prostrani studio koji ostavlja bez daha. Upravo ovdje, ispred dvadeset i tri kamere koje prate svaki pokret, počinje kulinarski okršaj. Koncept spaja naizgled nespojivo - iskusne profesionalce i talentirane amatere koji nakon audicija na slijepo dobivaju priliku stati uz bok vrhunskim chefovima.

Natjecatelji su podijeljeni u tri tima, a na devet moderno opremljenih radnih jedinica stvaraju se, kako kažu, "mala kulinarska remek-djela". Uvjeti koje set nudi su ono što bi svaki kuhar poželio, od profesionalne opreme do vlastite trgovine u kojoj timovi nabavljaju svježe namirnice za svoje specijalitete. Iako je vremena za pripremu vrhunskog tanjura malo, inspiracije i kreativnosti ne nedostaje.

Marijana Batinić, Igra chefova
Marijana Batinić, Igra chefova FOTO: RTL Danas

Pokretna traka kao zvijezda produkcije

Ono što ovaj set čini uistinu jedinstvenim jest činjenica da se cijeli show odvija u dva velika studija. Poveznica između njih je tehnološko čudo - pokretna traka duga čak trideset i dva metra. Nakon što timovi završe s kuhanjem i serviraju jela na prepoznatljive crvene, plave i sive tanjure, njihova kulinarska djela kreću na put.

Producent emisije Vanja Meandžija ističe kompleksnost postavljanja ovakvog seta. "Set je stvarno jako, jako velik i bio je vrlo kompleksan i vrlo kompliciran za složiti, zato što nam se zapravo dva studija povezuju s ovom jednom velikom trakom", objašnjava Meandžija. Upravo tom trakom, prekrivena elegantnim zvonima, jela putuju iz bučne i užurbane kuhinje prema tihoj i napetoj "dvorani za kušanje".

Marijana Batinić, Igra chefova
Marijana Batinić, Igra chefova FOTO: RTL Danas

U tom drugom studiju napetost raste do vrhunca. Tamo jedanaest kušača, čiji identiteti variraju od vatrogasaca do predstavnika francuskog veleposlanstva, donose ključne odluke i biraju najbolji tanjur, ne znajući tko ga je pripremio. Produkcija je golema, a dnevno se, prema riječima producenta, pripremi i do pedeset tanjura, uključujući one za kušače, dodatne tanjure za snimanje te jela iz individualnih bitaka.

Iako je riječ o natjecanju, 'Igra chefova' ima i edukativnu notu. Svi recepti koji se pripreme u emisiji bit će dostupni gledateljima. "Svu hranu koju napravimo zapravo ćemo prikazati i recepte za nju, tako da ćete moći pred svojim televizorima možda nešto škljocnuti, pogledati i sami si probati doma napraviti", poručuju iz produkcije. Time se kulinarska čarolija sa spektakularnog seta seli i u domove gledatelja, koji s nestrpljenjem iščekuju početak ovog novog televizijskog formata.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL Danas

Show 'Igra chefova' pratite od 13. travnja od 21.15 na RTL-u te 24 sata prije na platformi Voyo.

