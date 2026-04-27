Žiri ga prekinuo usred zadatka i poslao dalje: Mato prvi ušao u top 18 'Igre chefova'!

U uzavreloj atmosferi kulinarskog natjecanja, gdje se trideset i dvoje kandidata bori za prestižnu titulu i mjesto u timovima renomiranih šefova, prvi izazov pokazao se kao neočekivano težak ispit. Iako je zadatak naizgled bio jednostavan, za neke je postao nepremostiva prepreka, uzrokujući paniku, suze i prve eliminacije

RTL.hr
27.04.2026 22:45

Pred kandidate je postavljen zadatak koji je trebao testirati njihove temeljne vještine: pripremiti dvanaest identičnih miješanih salata u svega trideset minuta. Žiri, sastavljen od vrhunskih kulinarskih stručnjaka, jasno je dao do znanja da kreativnost ovoga puta nije na cijeni. Tražila se isključivo preciznost, pedantnost, brzina i besprijekorna organizacija.

Mato, Igra chefova
FOTO: RTL

Mato je vrlo brzo pokazao spretnost, brzinu i urednost, a žiriju to nije prošlo ispod radara. Žiri ga je prekinuo uz jasan komentar. "Mato, ti si zadovoljio. Tehnikama si pokazao da si vješt. Imaš sve što je potrebno za ovaj show i ovo je torba s noževima za tebe", poručili su Mati što znači da je on prvi prošao u top 18.

"Osjećaj je predivan i nisam ništa manje ni očekivao", poručio je Mato.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova mato igra chefova
Moglo bi te zanimati

Drama, suze i stres! Evo što nas očekuje u novom tjednu 'Igre chefova'

Almir iz Pule donosi posebnu energiju u 'Igru chefova', a za RTL.hr poručuje: 'Kuham, pjevam i smijem se'

Nakon što je oduševio žiri 'Igre chefova', Daniel za RTL.hr otkrio: 'Uvijek sam pratio što baka radi za štednjakom'

Recept koji je oduševio chefove! Evo kako pripremiti Matin brancin

Ivan iz 'Igre chefova' dirnut reakcijama gledatelja! Za RTL.hr otkrio: 'Posebno me dotaknuo jedan komentar'

Od putovanja svijetom do 'Igre chefova'! Živopisna Helena poručuje: 'Ja sam svoju želju ispunila'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom