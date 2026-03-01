IQ 160

Prvi Voyo Original 'IQ 160' kriminalistička je komedija koja dokazuje da se najoštriji detektivski um ponekad krije iza kante i krpe. Dajana Čuljak tumači Marinu Kapov — čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i ženu čiji IQ od 160 nitko oko nje ni ne sluti. Kada gotovo usput riješi zamršen slučaj pred kojim su i najiskusniji istražitelji digli ruke, njezin talent više ne može ostati skriven. Marina tako postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš), discipliniranom čovjeku od reda i pravila koji u njoj isprva vidi sve osim ravnopravne suradnice. Smještena u vrelinu ljetnog Zagreba, 'IQ 160' adaptacija je francuskog hita 'HPI' koji od 2021. osvaja europsku publiku. Serija spretno spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i neodoljivom kemijom dvoje posve različitih partnera. Ne propusti 'IQ 160', ekskluzivno samo na platformi Voyo!