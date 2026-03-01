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IQ 160
Extra video
Novosti
Sezona 1
00:25
'Nemamo dovoljno dokaza, ali...': U velikom finalu sezone 'IQ 160' protiv Ramljaka se pokreće postupak
'Nemamo dovoljno dokaza, ali...': U velikom finalu sezone 'IQ 160' protiv Ramljaka se pokreće postupak Gledaj
00:16
Stare iskre u raspletu sezone 'IQ 160': Je li priča između Marine Kapov i njezinog bivšeg supruga doista završena?
Stare iskre u raspletu sezone 'IQ 160': Je li priča između Marine Kapov i njezinog bivšeg supruga doista završena? Gledaj
00:26
'Ovako više ne možemo!': Teške riječi i slomljeno povjerenje u samoj završnici sezone serije 'IQ 160'
'Ovako više ne možemo!': Teške riječi i slomljeno povjerenje u samoj završnici sezone serije 'IQ 160' Gledaj
00:43
Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao
Imali su sve, ali Marina je na kraju odlučila drugačije: Potez u finalu sezone 'IQ 160' koji nitko nije očekivao Gledaj
00:44
'Ti si velik dečko, sam donosiš odluke': Marina skinula rukavice i suočila Ramljaka s istinom u finalu sezone 'IQ 160'
'Ti si velik dečko, sam donosiš odluke': Marina skinula rukavice i suočila Ramljaka s istinom u finalu sezone 'IQ 160' Gledaj
00:45
Ramljak o Marini u emotivnom finalu sezone 'IQ 160': 'Zbog nje sam prekršio sve zakone i upucao čovjeka...'
Ramljak o Marini u emotivnom finalu sezone 'IQ 160': 'Zbog nje sam prekršio sve zakone i upucao čovjeka...' Gledaj
00:34
'Zašto mi se nisi javio?': Shrvana Marina u finalu sezone 'IQ 160' očajnički traži odgovore od Ramljaka
'Zašto mi se nisi javio?': Shrvana Marina u finalu sezone 'IQ 160' očajnički traži odgovore od Ramljaka Gledaj
00:42
Šok u završnici sezone 'IQ 160': Pobjegao sa spoja da joj prizna sve, a na vratima ostao slomljenog srca
Šok u završnici sezone 'IQ 160': Pobjegao sa spoja da joj prizna sve, a na vratima ostao slomljenog srca Gledaj
00:45
Slomljeno srce pred sam rasplet u 'IQ 160': Tomislav se nikada nije pojavio
Slomljeno srce pred sam rasplet u 'IQ 160': Tomislav se nikada nije pojavio Gledaj
00:23
Marinino tajno oružje pred inspektorom u 'IQ 160': 'Partijanerska prošlost!'
Marinino tajno oružje pred inspektorom u 'IQ 160': 'Partijanerska prošlost!' Gledaj
01:06
Kolegica ili partnerica? Ramljak u 'IQ 160' otvorio dušu i priznao Marini što stvarno misli o njoj
Kolegica ili partnerica? Ramljak u 'IQ 160' otvorio dušu i priznao Marini što stvarno misli o njoj Gledaj
00:48
Svi imamo dane kad želimo biti Marina iz 'IQ 160': 'Na brazilskoj sam, pa na masaži, poruku sigurno neću preslušati!'
Svi imamo dane kad želimo biti Marina iz 'IQ 160': 'Na brazilskoj sam, pa na masaži, poruku sigurno neću preslušati!' Gledaj
01:23
Ramljak ostao zatečen kad se Marina u 'IQ 160' pojavila u elegantnom izdanju: 'Izgledaš lijepo, otmjeno...'
Ramljak ostao zatečen kad se Marina u 'IQ 160' pojavila u elegantnom izdanju: 'Izgledaš lijepo, otmjeno...' Gledaj
00:40
Iznenadni posjet u kasne sate u 'IQ 160': Pogledajte kako je Ramljak dokazao da Marini uvijek čuva leđa
Iznenadni posjet u kasne sate u 'IQ 160': Pogledajte kako je Ramljak dokazao da Marini uvijek čuva leđa Gledaj
00:47
Ovaj put je pretjerala? Pogledajte zašto je Marina u 'IQ 160' iznenada udaljena s istrage
Ovaj put je pretjerala? Pogledajte zašto je Marina u 'IQ 160' iznenada udaljena s istrage Gledaj
00:42
Potpuni šok u 'IQ 160' nakon izrade fotorobota: Pogledajte prizor koji je ostavio inspektore bez teksta!
Potpuni šok u 'IQ 160' nakon izrade fotorobota: Pogledajte prizor koji je ostavio inspektore bez teksta! Gledaj
01:02
Ima li još iskri među bivšim supružnicima u 'IQ 160'? Razvedeni su, no jedna tema uvijek pokrene bockanje
Ima li još iskri među bivšim supružnicima u 'IQ 160'? Razvedeni su, no jedna tema uvijek pokrene bockanje Gledaj
00:48
Novo pojačanje u 'IQ 160'? Mlada genijalka Dora nadmudrila policiju i dokazala čija je kći
Novo pojačanje u 'IQ 160'? Mlada genijalka Dora nadmudrila policiju i dokazala čija je kći Gledaj
00:15
Obostrano je? Dok Ramljak u 'IQ 160' priznaje da je sanja, Marina mašta samo o njemu
Obostrano je? Dok Ramljak u 'IQ 160' priznaje da je sanja, Marina mašta samo o njemu Gledaj
00:29
Strogi inspektor Ramljak u 'IQ 160' više nije isti, a Marina je odmah primijetila da se nešto događa
Strogi inspektor Ramljak u 'IQ 160' više nije isti, a Marina je odmah primijetila da se nešto događa Gledaj
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