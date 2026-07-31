ANKETA Genijalni kaos ili čelična disciplina: Koji ste lik iz serije 'IQ 160'?

Dok jedno sluša intuiciju i uočava detalje koje svi drugi previde, drugo drži sve pod kontrolom zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, proceduri i hladnoj glavi. Pročitajte kako funkcioniraju njihovi umovi, a zatim u našoj anketnoj reakciji otkrijte kojemu ste liku iz serije 'IQ 160' bliži.

Ako se u životu često oslanjate na intuiciju, razmišljate izvan okvira i najbolje funkcionirate kada oko vas vlada nered, vi ste čista Marina Kapov, koju tumači Dajana Čuljak. Marina je bivša čistačica čiji izvanredni kvocijent inteligencije 160 prepoznaje uzorke tamo gdje drugi vide samo prazninu.

Njezin pristup rješavanju problema sve je samo ne uobičajen. Ona ne mari za policijske protokole i formalnosti, već slučajevima pristupa nekonvencionalno, brzo razmišlja i u hodu povezuje naizgled nespojive tragove. Kao samohrana majka troje djece koja kod kuće svakodnevno balansira obiteljski kaos, Marina je navikla raditi pod velikim pritiskom, a njezina je najveća snaga sposobnost da primijeti sitnice koje svima drugima promaknu.