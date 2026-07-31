ANKETA Genijalni kaos ili čelična disciplina: Koji ste lik iz serije 'IQ 160'?

Dok jedno sluša intuiciju i uočava detalje koje svi drugi previde, drugo drži sve pod kontrolom zahvaljujući višegodišnjem iskustvu, proceduri i hladnoj glavi. Pročitajte kako funkcioniraju njihovi umovi, a zatim u našoj anketnoj reakciji otkrijte kojemu ste liku iz serije 'IQ 160' bliži.
Marina Kapov: Britak um, spontanost i kreativni kaos
Ako se u životu često oslanjate na intuiciju, razmišljate izvan okvira i najbolje funkcionirate kada oko vas vlada nered, vi ste čista Marina Kapov, koju tumači Dajana Čuljak. Marina je bivša čistačica čiji izvanredni kvocijent inteligencije 160 prepoznaje uzorke tamo gdje drugi vide samo prazninu.
Njezin pristup rješavanju problema sve je samo ne uobičajen. Ona ne mari za policijske protokole i formalnosti, već slučajevima pristupa nekonvencionalno, brzo razmišlja i u hodu povezuje naizgled nespojive tragove. Kao samohrana majka troje djece koja kod kuće svakodnevno balansira obiteljski kaos, Marina je navikla raditi pod velikim pritiskom, a njezina je najveća snaga sposobnost da primijeti sitnice koje svima drugima promaknu.
Tomislav Ramljak: Čelična disciplina, autoritet i zakon u rukama
Ako ste osoba koja voli red, strukturu, pravila i u svakoj krizi ostaje nepokolebljivi oslonac, vaš je dvojnik inspektor Tomislav Ramljak, kojeg glumi Luka Peroš. Ramljak je prekaljeni policijski profesionalac kojemu se na licu rijetko vidi panika, stijena tima i čovjek koji čvrsto stoji na zemlji.
Za Ramljaka zakonski okviri nisu prepreka nego temelj svake dobre istrage. On vjeruje u provjerene metode, prikupljanje dokaza i sustavan rad. Bilo da se radi o uličnim kriminalcima ili moćnim poduzetnicima s timovima odvjetnika, Ramljaka je nemoguće zastrašiti ili izbaciti iz ravnoteže. Dok oko njega gori teren ili se lome kopja u sobi za ispitivanje, on smireno i precizno drži potpunu kontrolu.