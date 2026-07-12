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IQ 160

Ankica Dobrić otvoreno je govorila o borbi s karcinomom, a sada je gledamo u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

Jedna od najpoznatijih domaćih glumica Ankica Dobrić uskoro stiže pred gledatelje u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160', u kojoj će utjeloviti Nelu Kapov, majku glavne junakinje Marine. No, iza njezina bogatog glumačkog puta krije se i teška životna priča o kojoj je posljednjih godina otvoreno govorila

RTL.hr
12.07.2026 10:00

Ankica Dobrić kroz više od četiri desetljeća karijere ostvarila je brojne zapažene kazališne, televizijske i filmske uloge, a publika je pamti po iznimnom talentu, snažnim karakterima koje je donosila na ekran i prepoznatljivoj glumačkoj energiji.

Rođena je 6. studenog 1959. u Bileći, osnovnu i srednju školu završila je u Trebinju, a nakon studija na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, koju je diplomirala 1984. godine, izgradila je impresivnu karijeru. Od 1990. godine članica je glumačkog ansambla kazališta Gavella, gdje je ostvarila niz važnih uloga.

Ankica Dobrić, IQ 160
Ankica Dobrić, IQ 160 FOTO: Vid Redza- PIXSELL - RTL

Teška dijagnoza koja je promijenila život

Prije nekoliko godina Ankica se suočila s jednom od najvećih životnih kušnji – dijagnozom karcinoma dojke. Kako je sama otkrila, vijest ju je šokirala, no vrlo brzo odlučila je krenuti u borbu. Iza nje je čak 16 kemoterapija, a kroz cijelo liječenje pomagali su joj, kako je isticala, vedar duh, borbenost te velika podrška obitelji i prijatelja.

Ankica Dobrić nije se libila govoriti ni o temama koje su dugo bile prešućivane. Otvoreno je progovorila i o seksualnom uznemiravanju koje je doživjela tijekom svoje karijere, ističući koliko je važno o takvim iskustvima govoriti javno.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Nova serija na Voyo

Nakon svega što je prošla, Ankicu Dobrić uskoro ćemo gledati u novom projektu. U prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160' utjelovit će Nelu Kapov, majku Marine – glavne junakinje serije.

Seriju 'IQ 160' ne propustite od petka, 24. srpnja na platformi Voyo!

ankica dobrić iq 160
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