Ankica Dobrić otvoreno je govorila o borbi s karcinomom, a sada je gledamo u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

Jedna od najpoznatijih domaćih glumica Ankica Dobrić uskoro stiže pred gledatelje u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160', u kojoj će utjeloviti Nelu Kapov, majku glavne junakinje Marine. No, iza njezina bogatog glumačkog puta krije se i teška životna priča o kojoj je posljednjih godina otvoreno govorila

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Ankica Dobrić kroz više od četiri desetljeća karijere ostvarila je brojne zapažene kazališne, televizijske i filmske uloge, a publika je pamti po iznimnom talentu, snažnim karakterima koje je donosila na ekran i prepoznatljivoj glumačkoj energiji. Rođena je 6. studenog 1959. u Bileći, osnovnu i srednju školu završila je u Trebinju, a nakon studija na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, koju je diplomirala 1984. godine, izgradila je impresivnu karijeru. Od 1990. godine članica je glumačkog ansambla kazališta Gavella, gdje je ostvarila niz važnih uloga.

icon-expand Ankica Dobrić, IQ 160 FOTO: Vid Redza- PIXSELL - RTL

Teška dijagnoza koja je promijenila život

Prije nekoliko godina Ankica se suočila s jednom od najvećih životnih kušnji – dijagnozom karcinoma dojke. Kako je sama otkrila, vijest ju je šokirala, no vrlo brzo odlučila je krenuti u borbu. Iza nje je čak 16 kemoterapija, a kroz cijelo liječenje pomagali su joj, kako je isticala, vedar duh, borbenost te velika podrška obitelji i prijatelja. Ankica Dobrić nije se libila govoriti ni o temama koje su dugo bile prešućivane. Otvoreno je progovorila i o seksualnom uznemiravanju koje je doživjela tijekom svoje karijere, ističući koliko je važno o takvim iskustvima govoriti javno.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Nova serija na Voyo