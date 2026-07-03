Arija Rizvić, Matija Kačan i Marko Petrić u zabavnom videu najavili prvi Voyo Original 'IQ 160': 'Jesi čuo da se Paula ofarbala u narančasto'

Inače, Dajana Čuljak je, između ostalog, glumila u RTL-ovom hitu 'Sjene prošlosti' gdje je tumačila Paulu Lončar.

Na Voyo uskoro stiže prvi Voyo Original 'IQ 160' , a Dajana Čuljak glumi glavnu ulogu - Marinu. Marina ima IQ 160, samohrana je majka troje djece te spletom okolnosti postaje počinje raditi za policiju u odjelu ubojstava.

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Povodom novog projekta, ekipa iz 'Sjena prošlosti' – Arija Rizvić, Matija Kačan i Marko Petrić – snimila je i šaljivi video kojim su na simpatičan način najavili dolazak serije.

Riječ je o kriminalističkoj komediji koja prati Marinu Kapov, samohranu majku troje djece koja radi kao čistačica u zagrebačkoj policijskoj postaji. Iako skriva svoj genijalni um s kvocijentom inteligencije 160, njezina iznimna sposobnost rješavanja problema slučajno izlazi na vidjelo kada riješi komplicirani slučaj koji je zbunio iskusne istražitelje.

Time započinje njezin neočekivani put kao policijske savjetnice, gdje joj je partner staloženi i disciplinirani inspektor Tomislav Ramljak.