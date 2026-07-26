Bez ispričavanja i bez kompromisa! Marina iz 'IQ 160' na mjesto zločina dovela svoju bebu

U napetoj atmosferi mjesta zločina, gdje svaki trag može biti ključan, profesionalnu rutinu inspektora Ramljaka i njegovih kolega prekinuo je prizor koji se rijetko viđa. Usred forenzičara i policijskih traka, uz novu savjetnicu Marinu stajala je i njezina sedmomjesečna kći Stela. Inspektor Ramljak, poznat po svojoj pedantnosti i strogoj privrženosti pravilima, nije mogao sakriti zaprepaštenje.
'Jeste vi normalni?'
"Doveli ste dijete na mjesto zločina, jeste vi normalni?", odjeknulo je prostorijom, a pitanje je bilo upućeno izravno novoj kolegici. Njegov šok bio je očit, no odgovor koji je dobio bio je jednako iznenađujući. Umjesto isprike ili objašnjenja, Marina Kapov je hladno odbrusila: "Možemo se fokusirati na posao", jasno dajući do znanja da je za nju slučaj prioritet, bez obzira na okolnosti.
Spoj majčinstva i opasnog posla
Ovaj nekonvencionalan potez, iako naizgled nepromišljen, otkriva pozadinu života moderne zaposlene majke koja pokušava uskladiti zahtjevnu karijeru s obiteljskim obavezama. Naime, Marina je u jutarnjoj žurbi i zbog kašnjenja, odlučila povesti kćer sa sobom.
Njezin postupak otvara pitanje granica između privatnog i profesionalnog, pogotovo u opasnim zanimanjima poput policijskog. Dok jedni u tome vide nedopustiv rizik i kršenje svih protokola, drugi bi mogli prepoznati borbu žene koja odbija dopustiti da je majčinstvo spriječi u obavljanju posla, čak i ako to znači donošenje drastičnih odluka.
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