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IQ 160

Bez ispričavanja i bez kompromisa! Marina iz 'IQ 160' na mjesto zločina dovela svoju bebu

Dok se tim suočavao s misterioznom smrću u hotelskoj sobi, Kapov je pokazala da njezine metode ne poznaju granice uobičajenih policijskih procedura, izazvavši nevjericu i bijes svog novog šefa

RTL.hr
26.07.2026 12:00

U napetoj atmosferi mjesta zločina, gdje svaki trag može biti ključan, profesionalnu rutinu inspektora Ramljaka i njegovih kolega prekinuo je prizor koji se rijetko viđa. Usred forenzičara i policijskih traka, uz novu savjetnicu Marinu stajala je i njezina sedmomjesečna kći Stela. Inspektor Ramljak, poznat po svojoj pedantnosti i strogoj privrženosti pravilima, nije mogao sakriti zaprepaštenje.

'Jeste vi normalni?'

"Doveli ste dijete na mjesto zločina, jeste vi normalni?", odjeknulo je prostorijom, a pitanje je bilo upućeno izravno novoj kolegici. Njegov šok bio je očit, no odgovor koji je dobio bio je jednako iznenađujući. Umjesto isprike ili objašnjenja, Marina Kapov je hladno odbrusila: "Možemo se fokusirati na posao", jasno dajući do znanja da je za nju slučaj prioritet, bez obzira na okolnosti.

Filip Antić, IQ 160
Filip Antić, IQ 160 FOTO: Voyo

Spoj majčinstva i opasnog posla

Ovaj nekonvencionalan potez, iako naizgled nepromišljen, otkriva pozadinu života moderne zaposlene majke koja pokušava uskladiti zahtjevnu karijeru s obiteljskim obavezama. Naime, Marina je u jutarnjoj žurbi i zbog kašnjenja, odlučila povesti kćer sa sobom. 

Marina Kapov, IQ 160
Marina Kapov, IQ 160 FOTO: Voyo

Njezin postupak otvara pitanje granica između privatnog i profesionalnog, pogotovo u opasnim zanimanjima poput policijskog. Dok jedni u tome vide nedopustiv rizik i kršenje svih protokola, drugi bi mogli prepoznati borbu žene koja odbija dopustiti da je majčinstvo spriječi u obavljanju posla, čak i ako to znači donošenje drastičnih odluka.

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

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