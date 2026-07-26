Bez ispričavanja i bez kompromisa! Marina iz 'IQ 160' na mjesto zločina dovela svoju bebu

U napetoj atmosferi mjesta zločina, gdje svaki trag može biti ključan, profesionalnu rutinu inspektora Ramljaka i njegovih kolega prekinuo je prizor koji se rijetko viđa. Usred forenzičara i policijskih traka, uz novu savjetnicu Marinu stajala je i njezina sedmomjesečna kći Stela. Inspektor Ramljak, poznat po svojoj pedantnosti i strogoj privrženosti pravilima, nije mogao sakriti zaprepaštenje.

"Doveli ste dijete na mjesto zločina, jeste vi normalni?", odjeknulo je prostorijom, a pitanje je bilo upućeno izravno novoj kolegici. Njegov šok bio je očit, no odgovor koji je dobio bio je jednako iznenađujući. Umjesto isprike ili objašnjenja, Marina Kapov je hladno odbrusila: "Možemo se fokusirati na posao", jasno dajući do znanja da je za nju slučaj prioritet, bez obzira na okolnosti.

Ovaj nekonvencionalan potez, iako naizgled nepromišljen, otkriva pozadinu života moderne zaposlene majke koja pokušava uskladiti zahtjevnu karijeru s obiteljskim obavezama. Naime, Marina je u jutarnjoj žurbi i zbog kašnjenja, odlučila povesti kćer sa sobom.

Njezin postupak otvara pitanje granica između privatnog i profesionalnog, pogotovo u opasnim zanimanjima poput policijskog. Dok jedni u tome vide nedopustiv rizik i kršenje svih protokola, drugi bi mogli prepoznati borbu žene koja odbija dopustiti da je majčinstvo spriječi u obavljanju posla, čak i ako to znači donošenje drastičnih odluka.

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