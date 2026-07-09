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IQ 160

Bi li voljela imati IQ 160? Dajana Čuljak za RTL.hr poručila: 'Pazi što si želiš'

Glumicu Dajanu Čuljak gledatelji će uskoro moći pratiti u glavnoj ulozi Marine u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', Dajana se, uzbuđena zbog novog projekta, prisjetila i svojih početaka te otkrila dosad nepoznate detalje o svom životu i prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

RTL.hr
09.07.2026 17:00

Dajana Čuljak je odrasla u Pleternici, a kao dijete je, kaže, bila izrazito povučena i tiha. "Nisam baš imala neke potrebe za prijateljima. Užasno sam puno voljela čitati, ali sam stalno bila u svom malom svemiru", ispričala je glumica. Prekretnica se dogodila u osnovnoj školi, kada su je prijatelji iz razreda počeli poticati da im se pridruži u školskim priredbama. Kroz recitacije i glumu, polako se počela otvarati, šaliti i oslobađati srama. Ipak, najveća transformacija, kaže, dogodila se odlaskom na Akademiju dramske umjetnosti. "Ljudi koji su me znali još iz osnovne i srednje rekli su: 'Bože, Dajana, kako si se ti promijenila?' Akademija mi je pomogla da se opustim i da nisam tako ukočena i sramežljiva", priznala je.

Na iznenađenje mnogih, pa i same sebe, Dajana je Akademiju upisala iz prvog pokušaja. Taj trenutak bio je toliko emotivan da ga i danas živo pamti. "Ja sam se tamo raspala. Baš sam se rasplakala kad sam vidjela svoje ime na popisu", kazala je.

Dajana Čuljak, Spill The Tea
Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Tko je zapravo Marina?

Dajana je otkrila sve o svojoj novoj ulozi u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160'. U ovoj kriminalističkoj seriji s elementima komedije, Dajana tumači lik Marine, samohrane majke troje djece s genijalnim umom, a publici je približila što mogu očekivati od ove, kako kaže, brze i dinamične priče.

U središtu radnje je Marina, žena čiji "mozak radi sto na sat". S kvocijentom inteligencije 160, ona je hiperaktivna, kaotična i sarkastična, ali istovremeno i samohrana majka koja se bori kako bi spojila kraj s krajem. Ne uspijeva zadržati nijedan posao, no život joj se mijenja iz korijena kada svoje izvanredne sposobnosti počne koristiti kako bi pomogla policiji u rješavanju zločina. "Ona je jedna neozbiljna gospođa koja se glavnom inspektoru petlja u posao i on me mora trpjeti", objašnjava Dajana. "Nadam se da gledateljima neće biti previše ovaj moj sarkazam i humor kojeg ima na hrpe u seriji."

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Kada je upitana bi li ona voljela imati IQ 160, Dajana je poručila: "Pazi što si želiš." Dajana je otkrila da tako visoka inteligencija Marini donosi puno problema u svakodnevnom životu.

Iako je na prvi pogled luckasta i neuhvatljiva, Marina nosi i svoju emotivnu stranu. "Nije samo da je cijelo vrijeme sarkastična, nego ima i emotivnih scena. Dočeka vas scena gdje se Marina malo raspada, gdje ima osjećaj da ne drži konce u vlastitim rukama i da joj se život raspada, preispituje se je li uopće dobra majka", otkrila je glumica, dodavši kako ju je upravo ta šarolikost i stalna promjena ritma privukla ulozi.

Seriju 'IQ 160' ne propustite od petka, 24. srpnja na platformi Voyo!

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