Bi li voljela imati IQ 160? Dajana Čuljak za RTL.hr poručila: 'Pazi što si želiš'

Glumicu Dajanu Čuljak gledatelji će uskoro moći pratiti u glavnoj ulozi Marine u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', Dajana se, uzbuđena zbog novog projekta, prisjetila i svojih početaka te otkrila dosad nepoznate detalje o svom životu i prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

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Dajana Čuljak je odrasla u Pleternici, a kao dijete je, kaže, bila izrazito povučena i tiha. "Nisam baš imala neke potrebe za prijateljima. Užasno sam puno voljela čitati, ali sam stalno bila u svom malom svemiru", ispričala je glumica. Prekretnica se dogodila u osnovnoj školi, kada su je prijatelji iz razreda počeli poticati da im se pridruži u školskim priredbama. Kroz recitacije i glumu, polako se počela otvarati, šaliti i oslobađati srama. Ipak, najveća transformacija, kaže, dogodila se odlaskom na Akademiju dramske umjetnosti. "Ljudi koji su me znali još iz osnovne i srednje rekli su: 'Bože, Dajana, kako si se ti promijenila?' Akademija mi je pomogla da se opustim i da nisam tako ukočena i sramežljiva", priznala je. Na iznenađenje mnogih, pa i same sebe, Dajana je Akademiju upisala iz prvog pokušaja. Taj trenutak bio je toliko emotivan da ga i danas živo pamti. "Ja sam se tamo raspala. Baš sam se rasplakala kad sam vidjela svoje ime na popisu", kazala je.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Tko je zapravo Marina?

Dajana je otkrila sve o svojoj novoj ulozi u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160'. U ovoj kriminalističkoj seriji s elementima komedije, Dajana tumači lik Marine, samohrane majke troje djece s genijalnim umom, a publici je približila što mogu očekivati od ove, kako kaže, brze i dinamične priče. U središtu radnje je Marina, žena čiji "mozak radi sto na sat". S kvocijentom inteligencije 160, ona je hiperaktivna, kaotična i sarkastična, ali istovremeno i samohrana majka koja se bori kako bi spojila kraj s krajem. Ne uspijeva zadržati nijedan posao, no život joj se mijenja iz korijena kada svoje izvanredne sposobnosti počne koristiti kako bi pomogla policiji u rješavanju zločina. "Ona je jedna neozbiljna gospođa koja se glavnom inspektoru petlja u posao i on me mora trpjeti", objašnjava Dajana. "Nadam se da gledateljima neće biti previše ovaj moj sarkazam i humor kojeg ima na hrpe u seriji."

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo