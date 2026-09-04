Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Čekanju je kraj! Napetu finalnu epizodu sezone serije 'IQ 160' gledajte odmah na Voyo

Dugo iščekivano finale sezone serije 'IQ 160' od jutros je dostupno na Voyo platformi! Ako još niste provjerili što se dogodilo u zadnjim minutama ove napete dramske priče, sada je pravo vrijeme da se prepustite rasplet

RTL.hr
04.09.2026 09:00

Posljednja epizoda sezone serije 'IQ 160' donosi odgovor na pitanje koje je pokrenulo cijelu priču - hoće li genijalna konzultantica Marina Kapov napokon sklopiti sve kockice mozaika i otkriti istinu o misterioznom nestanku svoje prve ljubavi, Borne Horvata?

Tomislav, Marina, IQ 160
Tomislav, Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Sve tajne konačno na vidjelu

Uz rasplet ključnog misterija, doznajemo i kako završava komplicirani odnos između Marine i inspektora Tomislava Ramljaka. Nakon svih zajedničkih opasnosti, nesporazuma i neizgovorenih emocija, gledatelji konačno imaju priliku vidjeti hoće li ovaj dvojac prijeći granicu poslovnog partnerstva.

Sve epizode, uključujući i veliku završnicu, spremne su za gledanje u bilo kojem trenutku.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Ne čekajte večer da biste doznali kako završava omiljena priča! Veliko finale serije 'IQ 160' gledajte odmah, ekskluzivno na Voyo platformi!

iq 160 marina kapov iq 160
IQ 160

Sve je spremno za finale sezone 'IQ 160': Posljednja epizoda dostupna od ponoći na Voyo

Moglo bi te zanimati

Hoće li Marina i Tomislav napokon biti zajedno? Doznajte u uzbudljivom finalu serije 'IQ 160'!

Hoće li Marina konačno pronaći svoju prvu ljubav? Misteriozni nestanak Borne u 'IQ 160' drži gledatelje u neizvjesnosti

Slomljeno srce pred sam rasplet u 'IQ 160': Tomislav se nikada nije pojavio

Kolegica ili partnerica? Ramljak u 'IQ 160' otvorio dušu i priznao Marini što stvarno misli o njoj

Marinino tajno oružje pred inspektorom u 'IQ 160': 'Partijanerska prošlost!'

Svi imamo dane kad želimo biti Marina iz 'IQ 160': 'Na brazilskoj sam, pa na masaži, poruku sigurno neću preslušati!'

Pročitaj na Net.hr
Sandra Bagarić u bikiniju pokazala kako uživa u prvim rujanskim danima
Tko je sve stigao? Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'
Prija na kćerinom rođendanu izula štikle i zapjevala s Jakovom, a onda je mikrofon uzela Brena
Nina Martina i Mario iz 'Života na vagi' medeni mjesec proveli u Aziji: ‘Tamo nema nervoze’
Oskarovka Jennifer Lawrence priznala na kojim je sve estetskim tretmanima bila
Francisco Croata: 'Ljudi me stalno zaustavljaju, u klubu me grle, a možete me naći i u parkiću'
Amal Clooney mamila poglede u Veneciji: Ovakvo izdanje teško je bilo ne primijetiti
Sve vodi prema istini: finale serije 'IQ 160' donosi odgovore koje smo čekali
Glumac Lazar Ristovski oženio se s 39 godina mlađom kolegicom Anicom Lazić
Popularni glazbenik, njegova trudna supruga, kći i dadilja ubijeni u obiteljskoj kući