Čekanju je kraj! Napetu finalnu epizodu sezone serije 'IQ 160' gledajte odmah na Voyo

Posljednja epizoda sezone serije 'IQ 160' donosi odgovor na pitanje koje je pokrenulo cijelu priču - hoće li genijalna konzultantica Marina Kapov napokon sklopiti sve kockice mozaika i otkriti istinu o misterioznom nestanku svoje prve ljubavi, Borne Horvata?

Uz rasplet ključnog misterija, doznajemo i kako završava komplicirani odnos između Marine i inspektora Tomislava Ramljaka. Nakon svih zajedničkih opasnosti, nesporazuma i neizgovorenih emocija, gledatelji konačno imaju priliku vidjeti hoće li ovaj dvojac prijeći granicu poslovnog partnerstva.

Sve epizode, uključujući i veliku završnicu, spremne su za gledanje u bilo kojem trenutku.