Čudo od djeteta! Glorija studira, pohađa gimnaziju, sklada i glumi u seriji 'IQ 160': 'Bili smo jedna velika obitelj'

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Dajana Čuljak u seriji 'IQ 160' prava je genijalka, a usto i samohrana majka troje djece. Najkompleksniji odnos lik Marine ima sa svojom najstarijom kćeri Dorom. Tipična je tinejdžerica koja pokušava u svakoj prilici zaštititi sebe od teških emocija i razočarenja.

icon-expand Glorija Pinturić, IQ 160 FOTO: RTL

"Dora je osoba koja neće odmah staviti sve svoje karte na stol i pokazati svoju suštinu. Time ona štiti, to jest pokušava, zaštiti sebe od neočekivanih emocija i razočaranja. Ipak, to otežava komunikaciju s njezinom majkom Marinom zato što ona ne može prokužiti što Dora točno misli. Uz to, ona je i tvrdoglava, buntovna, svojevoljna... itekako posjeduje karakteristike tipičnog tinejdžera i mislim da će se srednjoškolci moći poistovjetiti s njom. Osim toga, ona nikad nije upoznala svog oca, smatra da je on ostavio svoju obitelj, zbog toga je i ljubomorna na svog polubrata Luku i malu polusestru Stelu, koji imaju oca. Za Doru sam većinom uzimala inspiraciju od svojih adolescentskih iskustava, ali sam i promatrala kako se i drugi moji prijatelji i vršnjaci ponašaju", priča Glorija.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Surađivanje s velikim glumačkim imenima bilo joj je, kaže, jednostavno. Atmosfera na snimanjima bila je sjajna, kaže, no kad se radilo - radilo se. "Dajana i ja smo se jako sprijateljile i super smo se razumjele, znala sam je pitati za savjet u vezi replika, trebam li nešto popraviti, je li ovo u redu... i slično. Snimanje serije mi je bilo iznimno zadovoljstvo i atmosfera je, naravno, bila radna i aktivna, ali istovremeno smo našli vremena i za šalu! Svi su bili profesionalni i puno nam pomagali te svi smo se trudili obaviti svoj posao najbolje što možemo. Bili smo kao jedna velika obitelj", sretna je ova uspješna djevojka.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Već ima glumačkog iskustva, glumila je u kratkometražnom filmu 'Smrt bijela kost' Filipa Mojzeša, a usto ima i kazališnog iskustva te je svojedobno imala i ulogu drugog dječaka u Mozartovoj operi 'Čarobna frula' u režiji Kreše Dolenčića. Kada je do nje neplanirano stigao prijedlog da sudjeluje u audiciji za novu, zanimljivu seriju, Glorija je bila oduševljena. U samoj seriji sudjelovala je na više načina. S obzirom na to da Glorija studira klavir, producentica joj je predložila da napiše glazbu za seriju nakon što je vidjela njezine improvizacije na klaviru na Instagramu. Složila se i uskoro ušla u jedan jako zabavan i zanimljiv proces.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL