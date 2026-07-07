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IQ 160

Čudo od djeteta! Glorija studira, pohađa gimnaziju, sklada i glumi u seriji 'IQ 160': 'Bili smo jedna velika obitelj'

Serija 'IQ 160' na platformu Voyo stiže od petka - 24. srpnja, a korisnicima platforme donosi premium sadržaj koji je okupio sjajnu glumačku ekipu. U ovoj adaptaciji hvaljene francuske serije 'HPI' važnu ulogu igla mlada i perspektivna Glorija Pinturić

RTL.hr
07.07.2026 12:11

Dajana Čuljak u seriji 'IQ 160' prava je genijalka, a usto i samohrana majka troje djece. Najkompleksniji odnos lik Marine ima sa svojom najstarijom kćeri Dorom. Tipična je tinejdžerica koja pokušava u svakoj prilici zaštititi sebe od teških emocija i razočarenja.

Glorija Pinturić, IQ 160
Glorija Pinturić, IQ 160 FOTO: RTL

"Dora je osoba koja neće odmah staviti sve svoje karte na stol i pokazati svoju suštinu. Time ona štiti, to jest pokušava, zaštiti sebe od neočekivanih emocija i razočaranja. Ipak, to otežava komunikaciju s njezinom majkom Marinom zato što ona ne može prokužiti što Dora točno misli. Uz to, ona je i tvrdoglava, buntovna, svojevoljna... itekako posjeduje karakteristike tipičnog tinejdžera i mislim da će se srednjoškolci moći poistovjetiti s njom. Osim toga, ona nikad nije upoznala svog oca, smatra da je on ostavio svoju obitelj, zbog toga je i ljubomorna na svog polubrata Luku i malu polusestru Stelu, koji imaju oca. Za Doru sam većinom uzimala inspiraciju od svojih adolescentskih iskustava, ali sam i promatrala kako se i drugi moji prijatelji i vršnjaci ponašaju", priča Glorija.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Surađivanje s velikim glumačkim imenima bilo joj je, kaže, jednostavno. Atmosfera na snimanjima bila je sjajna, kaže, no kad se radilo - radilo se. "Dajana i ja smo se jako sprijateljile i super smo se razumjele, znala sam je pitati za savjet u vezi replika, trebam li nešto popraviti, je li ovo u redu... i slično. Snimanje serije mi je bilo iznimno zadovoljstvo i atmosfera je, naravno, bila radna i aktivna, ali istovremeno smo našli vremena i za šalu! Svi su bili profesionalni i puno nam pomagali te svi smo se trudili obaviti svoj posao najbolje što možemo. Bili smo kao jedna velika obitelj", sretna je ova uspješna djevojka.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Već ima glumačkog iskustva, glumila je u kratkometražnom filmu 'Smrt bijela kost' Filipa Mojzeša, a usto ima i kazališnog iskustva te je svojedobno imala i ulogu drugog dječaka u Mozartovoj operi 'Čarobna frula' u režiji Kreše Dolenčića. Kada je do nje neplanirano stigao prijedlog da sudjeluje u audiciji za novu, zanimljivu seriju, Glorija je bila oduševljena. U samoj seriji sudjelovala je na više načina. S obzirom na to da Glorija studira klavir, producentica joj je predložila da napiše glazbu za seriju nakon što je vidjela njezine improvizacije na klaviru na Instagramu. Složila se i uskoro ušla u jedan jako zabavan i zanimljiv proces.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

"Glazba me prati još od malih nogu! Nedavno sam završila prvu godinu na Muzičkoj akademiji na studiju klavira, uz treći razred srednje u XV. gimnaziji. Moram reći da je bilo zahtjevno, pogotovo za vrijeme snimanja serije, trebalo je naći balans između svih obaveza, ali i odraditi svoj posao kvalitetno; kako na setu, tako i u školi i na Akademiji. No, ja živim u takvom burnom ritmu još od osnovne škole; za to vrijeme sam pohađala i glazbenu, zbor Zvjezdice, još sam nekako uspjela ugurati i tenis... Ipak je klavir prevagnuo sve ostale aktivnosti i sada sam već na faksu", jasna je Glorija

Smiješnih događaja i dobre atmosfere na setu nije nedostajalo i, kaže, 'IQ 160' za nju je divno iskustvo koje će pamtiti zauvijek!

Seriju 'IQ 160' ne propustite od petka, 24. srpnja na platformi Voyo!

iq 160 dajana čuljak glorija pinturić prvi voyo original
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