IQ 160
Dajana Čuljak i Ivan Molnar u 'To je Voyo' specijalu: 'Gledatelji će se navući na 'IQ 160' zato što...'
Platforma Voyo s ponosom najavljuje prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160' u petak stiže na platformu. U naslovnim ulogama nalaze se Dajana Čuljak i Luka Peroš. 'IQ 160' adaptacija je međunarodno priznate francuske serije 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi, inspirirajući lokalne adaptacije širom svijeta
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