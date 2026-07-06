Dajana Čuljak iskreno u podcastu 'Spill The Tea' o seriji 'IQ 160': 'Nakon Paule željela sam igrati nešto potpuno drugačije'

Glumicu Dajanu Čuljak gledatelji će uskoro moći pratiti u glavnoj ulozi Marine u prvom Voyo Originalu 'IQ 160'. Gostujući u podcastu 'Spill The Tea', Dajana se, uzbuđena zbog novog projekta, prisjetila i svojih početaka te otkrila dosad nepoznate detalje o svom životu i prvom Voyo Originalu 'IQ 160'

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Dajana Čuljak je odrasla u Pleternici, a kao dijete je, kaže, bila izrazito povučena i tiha. "Nisam baš imala neke potrebe za prijateljima. Užasno sam puno voljela čitati, ali sam stalno bila u svom malom svemiru", ispričala je glumica. Prekretnica se dogodila u osnovnoj školi, kada su je prijatelji iz razreda počeli poticati da im se pridruži u školskim priredbama. Kroz recitacije i glumu, polako se počela otvarati, šaliti i oslobađati srama. Ipak, najveća transformacija, kaže, dogodila se odlaskom na Akademiju dramske umjetnosti. "Ljudi koji su me znali još iz osnovne i srednje rekli su: 'Bože, Dajana, kako si se ti promijenila?' Akademija mi je pomogla da se opustim i da nisam tako ukočena i sramežljiva", priznala je. Na iznenađenje mnogih, pa i same sebe, Dajana je Akademiju upisala iz prvog pokušaja. Taj trenutak bio je toliko emotivan da ga i danas živo pamti. "Ja sam se tamo raspala. Baš sam se rasplakala kad sam vidjela svoje ime na popisu", kazala je.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

'Užas i stres': Podrška kolega kao ključ za opuštanje

Prisjećajući se svojih prvih glumačkih audicija, Dajana ih bez zadrške opisuje kao "užas i stres". "Znoje mi se dlanovi, titra mi glas, gledam u pod", ispričala je, dočaravajući sliku nesigurnosti s kojom se borila. Odbijanje je sastavni dio glumačkog poziva, no u početku joj je teško padalo. Svaki neuspjeh pratile su sumnje i preispitivanje. "Trudila sam se, dajem sve od sebe, zašto nije dovoljno dobro?", pitala se. S vremenom je shvatila ključnu lekciju - neuspjeh na audiciji rijetko je odraz manjka talenta. "Shvatiš da nas je toliko i da smo svi različiti. Ne radi se o tome da se nisi dovoljno trudio, jednostavno ne odgovaraš za ovaj profil lika. I to kad shvatiš, da se treba poklopiti, onda ti je sve to zapravo zabavno", objasnila je. Ta spoznaja promijenila joj je perspektivu, pa je na svaku audiciju, čak i neuspješnu, počela gledati kao na vrijedno iskustvo. "Nisam prošla, ali bilo mi je zabavno. Bogatija si za to iskustvo i spremnija za drugi put."

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Glumica Dajana Čuljak osvojila je simpatije publike ulogom karizmatične Paule Lončar u popularnoj seriji 'Sjene prošlosti', a u nedavnom je gostovanju u podcastu otkrila dosad nepoznate detalje sa snimanja.

'Matija i ja smo bili komični odušak'

Dok je radnja serije bila prožeta ozbiljnim i tragičnim sudbinama, Dajana ističe kako su njezin lik i lik Tome, kojeg je utjelovio Matija Kačan, publici donosili dozu humora. "Mislim da smo Kačan i ja imali taj 'comic relief', malo da ipak možemo biti smiješni. Svi drugi su jako tragični, sve je pitanje života i smrti, a Matija i ja smo to mogli i nama je to bilo super", prisjetila se glumica. Objasnila je kako je čak i Paulinu ljutnju uvijek igrala s dozom komičnog, što vjeruje da se gledateljima svidjelo. Iako je njihova priča imala i teških trenutaka, od brojnih prekida i mirenja do emotivnih scena s njihovim sinom na ekranu, cjelokupno iskustvo pamti kao iznimno lijepo. "Cijelo to iskustvo mi je ostalo u lijepom sjećanju. Lijepa je ekipa, lijepo smo radili, umorni smo bili sigurno, ali kad ih vidim ujutro, odmah mi je lakše jer je stalno bio smijeh", kazala je. Uloga Paule Lončar bila je, kako kaže, vrlo "šarena" i daleko od njezina privatnog karaktera, što joj je predstavljalo poseban užitak. Najviše ju je zabavljalo glumiti scene u kojima je njezin lik bio potpuno izvan kontrole. "Stvari koje su meni smiješne, koje ne mogu shvatiti, da je histerična oko nečega i da luduje potpuno, meni je to bilo super igrati jer to totalno nema veze sa mnom. Smijem li tu još malo pretjerati?", kroz smijeh je prepričala razgovore s redateljem. Kao jednu od najdražih scena izdvojila je onu u kojoj je tanjurima gađala supruga. "Mislim da u scenariju piše 'Paula baca tanjure, gađa muža tanjurima'. Mislim, genijalno", rekla je Dajana.

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Tko je zapravo Marina?

Dajana je otkrila sve o svojoj novoj ulozi u prvoj Voyo Original seriji 'IQ 160'. U ovoj kriminalističkoj seriji s elementima komedije, Dajana tumači lik Marine, samohrane majke troje djece s genijalnim umom, a publici je približila što mogu očekivati od ove, kako kaže, brze i dinamične priče. U središtu radnje je Marina, žena čiji "mozak radi sto na sat". S kvocijentom inteligencije 160, ona je hiperaktivna, kaotična i sarkastična, ali istovremeno i samohrana majka koja se bori kako bi spojila kraj s krajem. Ne uspijeva zadržati nijedan posao, no život joj se mijenja iz korijena kada svoje izvanredne sposobnosti počne koristiti kako bi pomogla policiji u rješavanju zločina. "Ona je jedna neozbiljna gospođa koja se glavnom inspektoru petlja u posao i on me mora trpjeti", objašnjava Dajana. "Nadam se da gledateljima neće biti previše ovaj moj sarkazam i humor kojeg ima na hrpe u seriji."

icon-expand Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Iako je na prvi pogled luckasta i neuhvatljiva, Marina nosi i svoju emotivnu stranu. "Nije samo da je cijelo vrijeme sarkastična, nego ima i emotivnih scena. Dočeka vas scena gdje se Marina malo raspada, gdje ima osjećaj da ne drži konce u vlastitim rukama i da joj se život raspada, preispituje se je li uopće dobra majka", otkrila je glumica, dodavši kako ju je upravo ta šarolikost i stalna promjena ritma privukla ulozi.

Od tigrastog uzorka do urnebesnog stila

Jedan od najupečatljivijih aspekata lika je njezin jedinstven stil odijevanja, koji je i samu glumicu često ostavljao bez teksta. Kombinacije nespojivog, jarke boje i životinjski uzorci bili su svakodnevica na setu. "Svaki put bih pomislila: 'Bože, zašto?' Sjećam se kad su bile probe kostima, mislila sam da se zafrkavaju. Žuto, zeleno, tigar, leopard, zebra, narančasti ruž... Ali nakon par dana navikneš se. Kolege su mi rekle da bi im bilo čudno vidjeti me normalno obučenu", ispričala je Dajana kroz smijeh. Ključan dio serije je Marinina suradnja s ozbiljnim i staloženim inspektorom Ramljakom, kojeg glumi Luka Peroš. Njihov odnos, pun duhovitih sukoba i neočekivane sinergije, nosi velik dio radnje. Dajana priznaje da je kemija s Lukom bila prisutna od samog početka.

icon-expand Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

"Upoznali smo se na audiciji i kad smo radili scenu, prošlo mi je kroz glavu i poželjela sam da je to to. Kasnije smo si priznali da smo oboje to poželjeli", prisjetila se. Ta energija prenijela se i na snimanje, gdje je Dajana ponekad u potpunosti preuzimala Marininu hiperaktivnost. "Znali su me pitati jesam li umorna, ali na neku foru me to još više punilo energijom. Bila sam nabrijana i mimo scena, pa mi je Luka znao reći: 'Dajana, molim te, makni se od mene'. Zvala sam ga 'Grampi' tijekom snimanja. Nakon Paule Lončar željela sam igrati nešto potpuno drugačije", otkrila je simpatičnu anegdotu sa seta.

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