Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' za RTL.hr: 'Duge glasovne poruke su zlostavljanje, ili me nazovi ili pošalji poruku'

Iako je Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' priznala da i sama ponekad kasni na dogovore, glumica kašnjenje ipak smatra "crvenom zastavicom" na kojoj mora poraditi. "Oprostite mi svi kojima sam kasnila. Imam jako dobre prijatelje koji me trpe", rekla je kroz smijeh. S druge strane, strogo se protivi provjeravanju poslovnih mailova tijekom godišnjeg odmora, a laganje kako bi se dobio slobodan dan također ne odobrava.
Jedno od najkontroverznijih kulinarskih pitanja današnjice, ananas na pizzi, za nju je "zelena zastavica". "Osuđivala sam, onda probala i ipak je dobro", priznala je Dajana, pokazujući da je spremna promijeniti mišljenje. No, neke navike su za nju nepromjenjive, poput spavanja bez čarapa. "Oslobodi se svega. Čitala sam negdje da se bolje odmorimo ako imamo što manje odjeće na sebi", objasnila je.
Pravila u vezi: od serija do lozinki
Kada su u pitanju partnerski odnosi, Dajana ima jasna pravila. Dijeljenje lozinki i provjeravanje partnerovih društvenih mreža za nju su neprihvatljivi. Ipak, nije stroga oko zajedničkog gledanja serija. Ako je serija jako dobra, ne vidi problem u tome da je pogleda prije partnera. "Pogledat ću opet, nije uopće problem. Pogotovo ako je dobra", kazala je, ali uz jednu ogradu - ako postoji dogovor, strpljivo će čekati.
Za razliku od mnogih, reći "volim te" na samom početku veze za nju nije nikakav problem. "Ja to stalno govorim, pa to meni nije ništa. Bolje nego da ih psujem ili govorim nešto ružno. Recite 'volim te' kad god možete, govorite ga stalno i svima", poručila je glumica, istaknuvši kako lijepe riječi često dijeli i s kolegama na setu.
Najveći grijeh? Glasovne poruke
Glumica je otkrila i svoju najveću averziju u modernoj komunikaciji - duge glasovne poruke. "Nemoj, molim te, to mi je zlostavljanje. Ili me nazovi ili pošalji poruku", odlučno je rekla. Priznala je da je nekada imala anksioznost zbog telefonskih poziva, ali da se s vremenom toga oslobodila, no glasovne poruke i dalje ostaju na njezinoj crnoj listi.
Što se tiče društvenih mreža, nema ništa protiv toga da netko simpatiji priđe preko Instagrama, smatrajući to dobrim prvim korakom. Ipak, objavljivanje detalja iz privatnog života, a pogotovo prekida veze, nije nešto što prakticira. "Tko voli, nek' izvoli. Ako mene pitaš, ja ne bih", zaključila je.