Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
IQ 160

Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' za RTL.hr: 'Duge glasovne poruke su zlostavljanje, ili me nazovi ili pošalji poruku'

Poznata glumica Dajana Čuljak, koju gledatelji od sutra prate u novoj seriji 'IQ 160', u opuštenom je razgovoru otkrila svoja stajališta o modernim društvenim navikama. Kroz zabavnu igru "zelenih" i "crvenih" zastavica, bez ustručavanja je podijelila što smatra prihvatljivim, a što je nimalo ne oduševljava, od kašnjenja na kavu do komunikacije preko društvenih mreža

RTL.hr
23.07.2026 14:00

Iako je Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' priznala da i sama ponekad kasni na dogovore, glumica kašnjenje ipak smatra "crvenom zastavicom" na kojoj mora poraditi. "Oprostite mi svi kojima sam kasnila. Imam jako dobre prijatelje koji me trpe", rekla je kroz smijeh. S druge strane, strogo se protivi provjeravanju poslovnih mailova tijekom godišnjeg odmora, a laganje kako bi se dobio slobodan dan također ne odobrava.

Jedno od najkontroverznijih kulinarskih pitanja današnjice, ananas na pizzi, za nju je "zelena zastavica". "Osuđivala sam, onda probala i ipak je dobro", priznala je Dajana, pokazujući da je spremna promijeniti mišljenje. No, neke navike su za nju nepromjenjive, poput spavanja bez čarapa. "Oslobodi se svega. Čitala sam negdje da se bolje odmorimo ako imamo što manje odjeće na sebi", objasnila je.

Dajana Čuljak, IQ 160
Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

Pravila u vezi: od serija do lozinki

Kada su u pitanju partnerski odnosi, Dajana ima jasna pravila. Dijeljenje lozinki i provjeravanje partnerovih društvenih mreža za nju su neprihvatljivi. Ipak, nije stroga oko zajedničkog gledanja serija. Ako je serija jako dobra, ne vidi problem u tome da je pogleda prije partnera. "Pogledat ću opet, nije uopće problem. Pogotovo ako je dobra", kazala je, ali uz jednu ogradu - ako postoji dogovor, strpljivo će čekati.

Za razliku od mnogih, reći "volim te" na samom početku veze za nju nije nikakav problem. "Ja to stalno govorim, pa to meni nije ništa. Bolje nego da ih psujem ili govorim nešto ružno. Recite 'volim te' kad god možete, govorite ga stalno i svima", poručila je glumica, istaknuvši kako lijepe riječi često dijeli i s kolegama na setu.

Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160
Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Najveći grijeh? Glasovne poruke

Glumica je otkrila i svoju najveću averziju u modernoj komunikaciji - duge glasovne poruke. "Nemoj, molim te, to mi je zlostavljanje. Ili me nazovi ili pošalji poruku", odlučno je rekla. Priznala je da je nekada imala anksioznost zbog telefonskih poziva, ali da se s vremenom toga oslobodila, no glasovne poruke i dalje ostaju na njezinoj crnoj listi.

Što se tiče društvenih mreža, nema ništa protiv toga da netko simpatiji priđe preko Instagrama, smatrajući to dobrim prvim korakom. Ipak, objavljivanje detalja iz privatnog života, a pogotovo prekida veze, nije nešto što prakticira. "Tko voli, nek' izvoli. Ako mene pitaš, ja ne bih", zaključila je.

Seriju 'IQ 160' ne propustite od sutra na platformi Voyo.

iq 160 voyo dajana čuljak marina iq 160 spill the tea
Moglo bi te zanimati

Ivan Molnar iz serije 'IQ 160' za RTL.hr iskreno o očinstvu: 'To je najljepše i najteže iskustvo koje možeš proživjeti'

Svjetska zvijezda u 'IQ 160'! Luka Peroš o novoj ulozi, velikim projektima i predanosti: 'Uživam u ovom poslu, to mi namiri dušu'

Dajana Čuljak priznala kako je odmah 'kliknula' s Lukom Perošem: 'Poželjela sam da oboje dobijemo ulogu'

Stjepan Perić iz serije 'IQ 160' o supruzi Jeleni: 'Pored sebe imam uspješnu i iskusnu kolegicu, koja je uz to sve i moja žena'

Povodom premijere serije 'IQ 160' osvoji ekskluzivni merch paket!

Možete li riješiti ovu zagonetku? Zvijezda prvog Voyo originala 'IQ 160' Luka Peroš odmah ju je odgonetnuo, a mnogi padnu na prvom koraku

Pročitaj na Net.hr
Upoznajte Gazele: Od modne piste do zmajeve rute! Katarina i Luna spremne su za ‘Asia Express’
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon