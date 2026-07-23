Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' za RTL.hr: 'Duge glasovne poruke su zlostavljanje, ili me nazovi ili pošalji poruku'

Poznata glumica Dajana Čuljak, koju gledatelji od sutra prate u novoj seriji 'IQ 160', u opuštenom je razgovoru otkrila svoja stajališta o modernim društvenim navikama. Kroz zabavnu igru "zelenih" i "crvenih" zastavica, bez ustručavanja je podijelila što smatra prihvatljivim, a što je nimalo ne oduševljava, od kašnjenja na kavu do komunikacije preko društvenih mreža

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Iako je Dajana Čuljak iz serije 'IQ 160' priznala da i sama ponekad kasni na dogovore, glumica kašnjenje ipak smatra "crvenom zastavicom" na kojoj mora poraditi. "Oprostite mi svi kojima sam kasnila. Imam jako dobre prijatelje koji me trpe", rekla je kroz smijeh. S druge strane, strogo se protivi provjeravanju poslovnih mailova tijekom godišnjeg odmora, a laganje kako bi se dobio slobodan dan također ne odobrava. Jedno od najkontroverznijih kulinarskih pitanja današnjice, ananas na pizzi, za nju je "zelena zastavica". "Osuđivala sam, onda probala i ipak je dobro", priznala je Dajana, pokazujući da je spremna promijeniti mišljenje. No, neke navike su za nju nepromjenjive, poput spavanja bez čarapa. "Oslobodi se svega. Čitala sam negdje da se bolje odmorimo ako imamo što manje odjeće na sebi", objasnila je.

icon-expand Dajana Čuljak, IQ 160 FOTO: RTL

Pravila u vezi: od serija do lozinki

Kada su u pitanju partnerski odnosi, Dajana ima jasna pravila. Dijeljenje lozinki i provjeravanje partnerovih društvenih mreža za nju su neprihvatljivi. Ipak, nije stroga oko zajedničkog gledanja serija. Ako je serija jako dobra, ne vidi problem u tome da je pogleda prije partnera. "Pogledat ću opet, nije uopće problem. Pogotovo ako je dobra", kazala je, ali uz jednu ogradu - ako postoji dogovor, strpljivo će čekati. Za razliku od mnogih, reći "volim te" na samom početku veze za nju nije nikakav problem. "Ja to stalno govorim, pa to meni nije ništa. Bolje nego da ih psujem ili govorim nešto ružno. Recite 'volim te' kad god možete, govorite ga stalno i svima", poručila je glumica, istaknuvši kako lijepe riječi često dijeli i s kolegama na setu.

icon-expand Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Najveći grijeh? Glasovne poruke