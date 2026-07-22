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IQ 160

Dajana Čuljak priznala kako je odmah 'kliknula' s Lukom Perošem: 'Poželjela sam da oboje dobijemo ulogu'

Zvijezda nove serije 'IQ 160' otkrila je kako je od prvog susreta s kolegom znala da će njihova suradnja biti posebna, a ta se intuicija pokazala nepogrešivom

RTL.hr
22.07.2026 17:00

Glumica Dajana Čuljak, koja tumači glavnu ulogu u novoj seriji "IQ 160", gostovala je u podcastu "Spill the Tea" gdje je otkrila brojne detalje sa snimanja. Posebno se osvrnula na suradnju s kolegom Lukom Perošem, koji igra glavnog inspektora, te priznala da je njihova profesionalna veza započela na najbolji mogući način - obostranom željom da zajedno dobiju uloge nakon prvog susreta na audiciji.

Sudbonosni trenutak na audiciji

Iako se prije nisu poznavali, kemija između Dajane i Luke bila je očita od samog početka. "Nismo se poznavali prije, upoznali smo se na audiciji", započela je Dajana, prisjećajući se trenutka koji je definirao njihovu buduću suradnju. Otkrila je kako je odmah tijekom zajedničke scene osjetila posebnu energiju. "Znam kad smo radili scenu da mi je prošlo kroz glavu i poželjela sam si da je to to."

Taj osjećaj, poznat kao "glumački klik", ključan je za stvaranje uvjerljivih odnosa na ekranu, a glumica je istaknula kako se on ne događa često. Priznala je da su si tek kasnije, nakon što su oboje dobili uloge, otkrili da su gajili iste nade. "To smo si rekli kasnije. Ja sam poželjela da si ti, a i on je meni rekao isto, jer nam je bilo super", ispričala je.

Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160
Dajana Čuljak i Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

'Osjetiš kad će ti s nekim biti lakše'

Dajana je objasnila koliko takva početna povezanost olakšava zahtjevan glumački posao, pogotovo kada je riječ o glavnim ulogama koje nose cijelu seriju. "Jednostavno s nekim ljudima brže klikneš. Imaš osjećaj da će ti biti lakše, da se nećeš morati toliko znojiti i lomiti. Uvijek si želimo olakšati sve", rekla je.

Iako su i drugi kolege koji su bili na audiciji za ulogu inspektora Ramljaka bili sjajni, za Luku je imala poseban osjećaj. "Za njega sam si baš pomislila: 'Ovo bi moglo biti zanimljivo i čini mi se da bi to moglo biti to', naravno, ako ja budem Marina. Na kraju i jesam, što je zapravo super", ispričala je glumica.

Dajana Čuljak, Spill The Tea
Dajana Čuljak, Spill The Tea FOTO: RTL

Želja joj se ispunila i drugi put

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Dajana doživjela takvo iskustvo. Prisjetila se audicije za seriju "Sjene prošlosti" s kolegom Matijom Kačanom, kada je također snažno poželjela da upravo oni budu odabrani kao glumački par. Taj se osjećaj ponovio i s Lukom.

"Dok sam čekala da nam jave, mislila sam si: 'Joj, nadam se da će Luka dobiti ulogu. I ja, kao i s Kačanom iz 'Sjene prošlosti'. I eto, ostvarila mi se opet želja", otkrila je uz smijeh, potvrđujući da ponekad intuicija na audicijama nepogrešivo najavi uspješnu suradnju.

Dajana i Luka, IQ 160
Dajana i Luka, IQ 160 FOTO: Voyo

Ta početna kemija prenijela se i na set, gdje Dajana i Luka tumače neobičan duo - kaotičnu i genijalnu Marinu te staloženog inspektora Ramljaka. Upravo njihov dinamičan odnos, koji je započeo uzajamnim simpatijama i prije prve klape, jedan je od glavnih aduta serije "IQ 160".

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