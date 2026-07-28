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IQ 160

Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Prve dvije epizode serije 'IQ 160' stigle su na platformu Voyo, a gledatelje svakog petka očekuje po jedna nova epizoda

RTL.hr
28.07.2026 15:00

Premijeru serije 'IQ 160' je s nestrpljenjem dočekala i Dajana Čuljak koja priznaje da joj gledanje vlastite izvedbe nije bilo jednostavno. Pogledala sam sve epizode nedavno i najgore je gledati sebe jer vidiš sto stvari koje bi napravio drugačije", iskreno je kazala Dajana.

Ipak, uoči izlaska prvih epizoda nije osjećala nervozu. Snimanje pamti kao lijepo iskustvo, a nakon završetka posla, kaže, glumcima preostaje samo pričekati reakcije publike. Nisam bila nervozna. Serija je snimljena, nama je bio gušt i mi tu više ništa ne možemo. Lijepo je čuti i vidjeti da se dobrom dijelu publike sviđa i nadam se da će gledati do kraja", poručila je Dajana za RTL.hr.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Prve reakcije njezinih najbližih bile su pozitivne. Obitelj i prijatelji uživali su u početnim epizodama, a već razmišljaju i o mogućem nastavku priče.

Obitelji i prijateljima se sviđa, zabavno im je i nadaju se da ćemo snimiti i drugu sezonu", otkrila je Dajana.

Nakon premijere javili su joj se brojni prijatelji i kolege, a poruke podrške posebno su je razveselile. Puno dragih ljudi mi se javilo i sve su to lijepe poruke pune podrške, što me jako razveselilo", rekla je.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Najbrža je ipak bila njezina prijateljica, čija joj je poruka odmah pomogla da se opusti i prestane razmišljati o tome kako će publika prihvatiti seriju.

Prijateljica se javila prva i odmah mi skinula kamen sa srca kad je rekla: Možeš se opustiti, dobro je.' Haha", zaključila je Dajana.

Prve dvije epizode serije 'IQ 160' dostupne su na platformi Voyo, dok će nove epizode izlaziti svakog petka.

iq 160 dajana čuljak
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