Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

Prve dvije epizode serije 'IQ 160' stigle su na platformu Voyo, a gledatelje svakog petka očekuje po jedna nova epizoda

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Premijeru serije 'IQ 160' je s nestrpljenjem dočekala i Dajana Čuljak koja priznaje da joj gledanje vlastite izvedbe nije bilo jednostavno. Pogledala sam sve epizode nedavno i najgore je gledati sebe jer vidiš sto stvari koje bi napravio drugačije", iskreno je kazala Dajana. Ipak, uoči izlaska prvih epizoda nije osjećala nervozu. Snimanje pamti kao lijepo iskustvo, a nakon završetka posla, kaže, glumcima preostaje samo pričekati reakcije publike. Nisam bila nervozna. Serija je snimljena, nama je bio gušt i mi tu više ništa ne možemo. Lijepo je čuti i vidjeti da se dobrom dijelu publike sviđa i nadam se da će gledati do kraja", poručila je Dajana za RTL.hr.

icon-expand Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Prve reakcije njezinih najbližih bile su pozitivne. Obitelj i prijatelji uživali su u početnim epizodama, a već razmišljaju i o mogućem nastavku priče. Obitelji i prijateljima se sviđa, zabavno im je i nadaju se da ćemo snimiti i drugu sezonu", otkrila je Dajana. Nakon premijere javili su joj se brojni prijatelji i kolege, a poruke podrške posebno su je razveselile. Puno dragih ljudi mi se javilo i sve su to lijepe poruke pune podrške, što me jako razveselilo", rekla je.

icon-expand Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo