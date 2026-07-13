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IQ 160

Ekskluzivno: Prvi Voyo Original 'IQ 160' donosi priču koja će vas prikovati za ekrane!

Platforma Voyo 24. srpnja donosi svoj prvi hrvatski original – seriju 'IQ 160', adaptaciju globalnog televizijskog fenomena HPI (Haut Potentiel Intellectuel). Riječ je o hit formatu koji je osvojio Europu i inspirirao brojne međunarodne verzije, a sada dobiva i hrvatsku interpretaciju. U glavnim ulogama gledamo Dajanu Čuljak i Luku Peroša, a priča donosi spoj inteligencije, humora i neočekivanih obrata kroz lik žene iznimno visokog kvocijenta inteligencije

RTL.hr
13.07.2026 17:00

Serija 'IQ 160' gledateljima će biti dostupna od 24. srpnja, samo na platformi Voyo.

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