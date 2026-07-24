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IQ 160

Genijalna Marina iz 'IQ 160' na temelju jednog detalja u svega par minuta otkrila: Osumnjičena je zapravo žrtva!

Na platformu Voyo stigla je nova domaća serija 'IQ 160' koja u središte radnje stavlja Marinu Kapov, samohranu majku troje djece i čistačicu britkog uma. Kroz njezinu svakodnevicu, ispunjenu žongliranjem između posla, neplaćenih računa i obiteljskih problema, pratimo kako se jedna naizgled obična žena pretvara u neočekivanu heroinu zahvaljujući nevjerojatnoj moći zapažanja

RTL.hr
24.07.2026 08:00

Radnja prve epizode serije 'IQ 160' uvodi nas u policijsku postaju u kojoj Marina radi kao čistačica. Dok marljivo obavlja svoj posao, događa se nezgoda - s hrpe spisa pada joj fascikl s oznakom povjerljivog slučaja. Radoznalost nadvlada oprez i Marina na trenutak zaviri u sadržaj. Fotografije s mjesta zločina i policijski izvještaji otkrivaju zamršenu priču o ubojstvu uglednog muškarca.

Slučajan pad fascikla pokreće lavinu

Prema prvim zaključcima istrage koju vodi inspektor Ramljak, sve upućuje na zločin iz strasti. Glavna osumnjičenica je supruga žrtve, odvjetnica Ana Tokić, koja je nakon ubojstva nestala bez traga. Policija vjeruje da je upravo ona počiniteljica te da se skriva, a svi dokazi naizgled potvrđuju tu teoriju. No, ono što iskusni inspektori vide kao jasan slučaj, Marini se čini kao zagonetka s krivo posloženim dijelovima.

Marina, IQ 160
Marina, IQ 160 FOTO: Voyo

Detalji koje su iskusni inspektori propustili

Marinina izvanredna sposobnost uočavanja detalja odmah dolazi do izražaja. Dok pregledava fotografije stana u kojem se dogodilo ubojstvo, njezin um radi brzinom munje, povezujući naizgled nebitne sitnice u potpuno novu teoriju. 

iq 160
iq 160 FOTO: RTL

Izazov autoritetu i borba za istinu

Prva epizoda serije 'IQ 160' postavlja intrigantnu premisu o ženi čiji je intelektualni dar istovremeno i blagoslov i prokletstvo. Hoće li policija prepoznati vrijednost njezinih zapažanja ili će je otpisati kao običnu čistačicu koja se miješa gdje joj nije mjesto, ostaje vidjeti u nastavku.

Prve dvije epizode serije 'IQ 160' dostupne su odmah na platformi Voyo, a nove epizode ne propustite svakog petka na Voyo

marina kapov iq 160
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Možete li riješiti ovu zagonetku? Zvijezda prvog Voyo originala 'IQ 160' Luka Peroš odmah ju je odgonetnuo, a mnogi padnu na prvom koraku

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