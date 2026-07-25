Glavni dvojac serije 'IQ 160' ponovno je riješio zamršeni i mračan slučaj, a njihova dinamika oborit će vas s nogu!

Slučaj je započeo pronalaskom tijela muškarca u luksuznom hotelskom apartmanu. Na prvi pogled sve je upućivalo na nesretan slučaj ili samoubojstvo. No, nova savjetnica u timu, Marina Kapov, koju je Ramljak u startu otpisao i nazvao "tasmanskim vragom" zbog njezine sklonosti kršenju pravila, odmah je uočila detalje koji su promakli svima ostalima.
Njezina teorija, koju je Ramljak isprva smatrao čistim nagađanjem, uspoređujući je s Einsteinovom teorijom relativnosti, pokazala se kao presudna. Dok je on inzistirao na proceduri, Marina je slijedila svoj osjećaj. Njezino inzistiranje da smrt nije bila nesretan slučaj gurnulo je istragu u potpuno novom, neočekivanom smjeru.
Partnerstvo rođeno iz sukoba
Dinamika između strogog inspektora i nepredvidive savjetnice bila je napeta od prvog trenutka. Ramljak, čovjek od pravila i procedure, neprestano ju je opominjao. "Ovo je protiv svih pravila! Sve ćeš upropastiti!", vikao je dok je ona s rukavicama pregledavala dokaze koje je odnijela kući. S druge strane, Marina se nije dala smesti. Njegovu nervozu smirivala je humorom i samouvjerenošću: "Možeš samo malo tiše da se mogu skoncentrirati?" i "Budi zen".
Njihov se odnos kretao na rubu otvorenog sukoba i prešutnog poštovanja. Iako su ga njezine metode izluđivale, Ramljak je, korak po korak, morao priznati da njezina "luda" intuicija donosi rezultate. Kada je njezina teorija o ubojici koji se popeo kroz prozor potvrđena pronalaskom opreme za penjanje, čak su i kolege priznale: "Marina je bila u pravu".
Iako je slučaj zaključen, jedno je sigurno: suradnja inspektora Ramljaka i savjetnice Kapov tek je započela. Njihov neobičan spoj reda i kreativnog kaosa pokazao se kao dobitna kombinacija, a zagrebački kriminalci dobili su protivnike kakve nisu mogli ni zamisliti.
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