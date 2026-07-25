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IQ 160

Glavni dvojac serije 'IQ 160' ponovno je riješio zamršeni i mračan slučaj, a njihova dinamika oborit će vas s nogu!

Naizgled rutinski slučaj pretvorio se u zamršenu mrežu laži, prevara i hladnokrvne osvete, a rješenje je zahtijevalo spoj Ramljakove discipline i Marinine nekonvencionalne, gotovo vidovite intuicije koja je inspektora dovodila do ludila

RTL.hr
25.07.2026 20:00

Slučaj je započeo pronalaskom tijela muškarca u luksuznom hotelskom apartmanu. Na prvi pogled sve je upućivalo na nesretan slučaj ili samoubojstvo. No, nova savjetnica u timu, Marina Kapov, koju je Ramljak u startu otpisao i nazvao "tasmanskim vragom" zbog njezine sklonosti kršenju pravila, odmah je uočila detalje koji su promakli svima ostalima.

Njezina teorija, koju je Ramljak isprva smatrao čistim nagađanjem, uspoređujući je s Einsteinovom teorijom relativnosti, pokazala se kao presudna. Dok je on inzistirao na proceduri, Marina je slijedila svoj osjećaj. Njezino inzistiranje da smrt nije bila nesretan slučaj gurnulo je istragu u potpuno novom, neočekivanom smjeru.

Marina i Tomislav, IQ 160
Marina i Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Partnerstvo rođeno iz sukoba

Dinamika između strogog inspektora i nepredvidive savjetnice bila je napeta od prvog trenutka. Ramljak, čovjek od pravila i procedure, neprestano ju je opominjao. "Ovo je protiv svih pravila! Sve ćeš upropastiti!", vikao je dok je ona s rukavicama pregledavala dokaze koje je odnijela kući. S druge strane, Marina se nije dala smesti. Njegovu nervozu smirivala je humorom i samouvjerenošću: "Možeš samo malo tiše da se mogu skoncentrirati?" i "Budi zen".

Marina Kapov i Tomislav Ramljak, IQ 160
Marina Kapov i Tomislav Ramljak, IQ 160 FOTO: Voyo

Njihov se odnos kretao na rubu otvorenog sukoba i prešutnog poštovanja. Iako su ga njezine metode izluđivale, Ramljak je, korak po korak, morao priznati da njezina "luda" intuicija donosi rezultate. Kada je njezina teorija o ubojici koji se popeo kroz prozor potvrđena pronalaskom opreme za penjanje, čak su i kolege priznale: "Marina je bila u pravu".

Iako je slučaj zaključen, jedno je sigurno: suradnja inspektora Ramljaka i savjetnice Kapov tek je započela. Njihov neobičan spoj reda i kreativnog kaosa pokazao se kao dobitna kombinacija, a zagrebački kriminalci dobili su protivnike kakve nisu mogli ni zamisliti.

Ako tražite novu domaću seriju za vikend, sada je pravo vrijeme za početak gledanja. Prve dvije epizode već vas čekaju na Voyo platformi, a nova epizoda serije 'IQ 160' stizat će svakog petka.

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