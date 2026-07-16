Glumac Luka Peroš ekskluzivno za 'RTL Danas' o povratku na domaću scenu: 'IQ 160 je lagano, opušteno štivo za publiku'

Zvijezda serije 'La Casa de Papel' ponovno je pred domaćom publikom nakon više od desetljeća izbivanja. Prve dvije epizode novog regionalnog hita gledajte od 24. srpnja na Voyo platformi, a u razgovoru za RTL Danas Luka Peroš otkriva sve o novoj ulozi, jezicima i prijateljstvu s Modrićem

icon-close

Luka Peroš, glumac s impresivnom inozemnom karijerom, zvijezda je prvog hrvatskog Voyo originala - serije 'IQ 160'. U njoj će utjeloviti inspektora Ramljaka, ulogu koja je stigla nakon više od 10 godina izbivanja s domaće scene. U prilogu za RTL Danas, popularni je glumac podijelio svoje uzbuđenje i otkrio što gledatelje očekuje već od ovog petka, 24. srpnja: "Ja mislim da je to lagano štivo za publiku, opušteno. Ima tih komičnih elemenata. Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov rastura, odlična je. Ima sve tog nekog šarma i taj neki naš konflikt dolazi do izražaja", rekao je Luka.

icon-expand Luka Peroš FOTO: RTL

Prve dvije epizode donose pravo osvježenje

'IQ 160' donosi sjajnu kombinaciju humora, krim istrage i osebujnih likova. Dok se gledatelji moraju strpiti do premijere u petak, 24. srpnja, glumac je pred kamerama RTL-a kroz smijeh priznao da je on svoj dio posla već odradio i pogledao: "Žao mi je gledatelji, vi se morate strpiti, ali ja sam imao priliku pogledati svih osam epizoda i baš mi je drago", uzbuđeno je ispričao.

icon-expand IQ 160 FOTO: Voyo

Od 'La Case de Papel' do povratka na domaću scenu

Luka Peroš već od 2012. godine živi i radi u Španjolskoj. Svjetsku slavu stekao je ulogom Marseillea u Netflixovom megahitu 'La Casa de Papel', seriji koju je pogledalo više od 100 milijuna ljudi. Ipak, popularnost mu, kaže, nikada nije bila na prvom mjestu: "Što mi je dalje to donijelo? Neku globalnu popularnost. da. Ali ne garantira posao. Meni iskreno nije do popularnosti, ja volim svoj posao, ja se volim igrati. To sam dokazao. Na kojem jeziku, nije važno. U kojem žanru, isto mi nije važno", istaknuo je.

icon-expand Luka Peroš FOTO: RTL

Poliglot koji ne bježi od teških jezika

Aktivno govori čak osam jezika, no priznaje da mu učenje stranih jezika nije uvijek lagano. Najveći mu je izazov bio turski, a s neočekivanim preprekama susreo se i na snimanju pete sezone 'La Case de Papel', gdje je morao snimati scene na danskom: "U petoj sezoni 'La case de papel' sam imao tri scene na danskom. Mislio sam da je dosta sličan njemačkom i da će sve teći lagano, ali nije išlo."

icon-expand Luka Peroš, IQ 160 FOTO: RTL

Prijateljstvo s imenjakom Modrićem

Kao veliki sportski fanatik, Luka je tijekom života u Španjolskoj upoznao i našeg kapetana Luku Modrića, s kojim se brzo sprijateljio. Istaknuo je da su redovito u kontaktu te da o proslavljenom nogometašu misli sve najbolje - opisuje ga kao izuzetno duhovitog i skromnog čovjeka.

icon-expand Luka Peroš FOTO: RTL