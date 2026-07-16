Glumac Luka Peroš ekskluzivno za 'RTL Danas' o povratku na domaću scenu: 'IQ 160 je lagano, opušteno štivo za publiku'

Luka Peroš, glumac s impresivnom inozemnom karijerom, zvijezda je prvog hrvatskog Voyo originala - serije 'IQ 160'. U njoj će utjeloviti inspektora Ramljaka, ulogu koja je stigla nakon više od 10 godina izbivanja s domaće scene.
U prilogu za RTL Danas, popularni je glumac podijelio svoje uzbuđenje i otkrio što gledatelje očekuje već od ovog petka, 24. srpnja:
"Ja mislim da je to lagano štivo za publiku, opušteno. Ima tih komičnih elemenata. Dajana Čuljak u ulozi Marine Kapov rastura, odlična je. Ima sve tog nekog šarma i taj neki naš konflikt dolazi do izražaja", rekao je Luka.
Prve dvije epizode donose pravo osvježenje
'IQ 160' donosi sjajnu kombinaciju humora, krim istrage i osebujnih likova. Dok se gledatelji moraju strpiti do premijere u petak, 24. srpnja, glumac je pred kamerama RTL-a kroz smijeh priznao da je on svoj dio posla već odradio i pogledao:
"Žao mi je gledatelji, vi se morate strpiti, ali ja sam imao priliku pogledati svih osam epizoda i baš mi je drago", uzbuđeno je ispričao.
Od 'La Case de Papel' do povratka na domaću scenu
Luka Peroš već od 2012. godine živi i radi u Španjolskoj. Svjetsku slavu stekao je ulogom Marseillea u Netflixovom megahitu 'La Casa de Papel', seriji koju je pogledalo više od 100 milijuna ljudi. Ipak, popularnost mu, kaže, nikada nije bila na prvom mjestu:
"Što mi je dalje to donijelo? Neku globalnu popularnost. da. Ali ne garantira posao. Meni iskreno nije do popularnosti, ja volim svoj posao, ja se volim igrati. To sam dokazao. Na kojem jeziku, nije važno. U kojem žanru, isto mi nije važno", istaknuo je.
Poliglot koji ne bježi od teških jezika
Aktivno govori čak osam jezika, no priznaje da mu učenje stranih jezika nije uvijek lagano. Najveći mu je izazov bio turski, a s neočekivanim preprekama susreo se i na snimanju pete sezone 'La Case de Papel', gdje je morao snimati scene na danskom:
"U petoj sezoni 'La case de papel' sam imao tri scene na danskom. Mislio sam da je dosta sličan njemačkom i da će sve teći lagano, ali nije išlo."
Prijateljstvo s imenjakom Modrićem
Kao veliki sportski fanatik, Luka je tijekom života u Španjolskoj upoznao i našeg kapetana Luku Modrića, s kojim se brzo sprijateljio. Istaknuo je da su redovito u kontaktu te da o proslavljenom nogometašu misli sve najbolje - opisuje ga kao izuzetno duhovitog i skromnog čovjeka.
Osim sporta, Luka je i sam veliki fan filmova i serija, ali i izuzetno disciplinirani profesionalac koji se uvijek drži svojih pravila. Za sam kraj razgovora, poslao je jasnu i glasnu poruku svim gledateljima diljem regije:
"Ljudi, 24. srpnja na Voyo platformi diljem regije imat ćete priliku pogledati prve dvije epizode serije IQ 160, to ste čuli od mene!"