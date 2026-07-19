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IQ 160

Glumac Pero Juričić o novoj seriji 'IQ 160' za RTL.hr: 'Napeta je, puna neočekivanih obrata, a svima nam fali malo tog adrenalina!'

Platforma Voyo u petak donosi svoj prvi Original 'IQ 160', adaptaciju međunarodno uspješne francuske serije HPI (Haut Potentiel Intellectuel)

RTL.hr
19.07.2026 14:00

Nova serija okupila je i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti. 

Pero Juričić je u intervjuu za RTL.hr otkrio dublju stranu lika kojeg tumači u novoj seriji, udovca Branka, opisujući ga kao arhetip dobrog susjeda čiji se životni principi temelje na nesebičnoj pomoći i zajedništvu, vrijednostima koje, kako kaže, danas polako nestaju u gradskim sredinama. Glumac je povukao paralelu između Brankovog načina života i onog kakav pamti sa sela, gdje još uvijek vlada duh uzajamne podrške.

Pero Juričić, IQ 160
Pero Juričić, IQ 160 FOTO: RTL

Čovjek koji ne živi samo za sebe

Na pitanje što mu se osobno najviše sviđa kod Branka, Juričić bez zadrške odgovara: "To što ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi."

Juričić je Brankov svijet usporedio s načinom života kakav se još može pronaći u manjim, seoskim zajednicama, nasuprot otuđenosti modernog grada.

"Ne ovdje gdje živim u Zagrebu, nego na selu gdje imam vikendicu, jer tamo se još uvijek živi", objasnio je glumac.

Taj život opisuje kao "život čopora", odnosno intimnu zajednicu u kojoj je svatko svakome na usluzi i u kojoj se može računati na pomoć kada mu zatreba. To je svijet u kojem se ne živi po pravilima "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući susjedi Marini i njezinoj djeci, koji su zahvalni na svakoj njegovoj gesti.

IQ 160
IQ 160 FOTO: RTL

Nešto drugačije na domaćoj sceni

Na pitanje zašto bi gledatelji trebali pratiti seriju, Juričić nudi jasan i izravan odgovor koji odmah postavlja ton:

"Pa prvo, zato što je drugačija od drugih serija", započinje glumac, sugerirajući da projekt donosi svježinu i odmak od već viđenih koncepata.

Osim što je drugačija, serija je, prema Juričićevim riječima, i iznimno zabavna. Duhoviti dijalozi i životne situacije publici će zasigurno izmamiti osmijeh na lice, no priča se ne zaustavlja na tome.

"Napeta je, a nama malo fali toga adrenalina. U svemu probamo tražiti neko uzbuđenje", naglašava glumac, pojašnjavajući kako serija uspješno unosi dozu napetosti koja je često potrebna za potpuno uranjanje u radnju.

Prvi Voyo Original 'IQ 160' ne propustite od petka na platformi Voyo.

pero juričić iq 160
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