Glumac Pero Juričić o novoj seriji 'IQ 160' za RTL.hr: 'Napeta je, puna neočekivanih obrata, a svima nam fali malo tog adrenalina!'

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Nova serija okupila je i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti. Pero Juričić je u intervjuu za RTL.hr otkrio dublju stranu lika kojeg tumači u novoj seriji, udovca Branka, opisujući ga kao arhetip dobrog susjeda čiji se životni principi temelje na nesebičnoj pomoći i zajedništvu, vrijednostima koje, kako kaže, danas polako nestaju u gradskim sredinama. Glumac je povukao paralelu između Brankovog načina života i onog kakav pamti sa sela, gdje još uvijek vlada duh uzajamne podrške.

icon-expand Pero Juričić, IQ 160 FOTO: RTL

Čovjek koji ne živi samo za sebe

Na pitanje što mu se osobno najviše sviđa kod Branka, Juričić bez zadrške odgovara: "To što ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi." Juričić je Brankov svijet usporedio s načinom života kakav se još može pronaći u manjim, seoskim zajednicama, nasuprot otuđenosti modernog grada. "Ne ovdje gdje živim u Zagrebu, nego na selu gdje imam vikendicu, jer tamo se još uvijek živi", objasnio je glumac. Taj život opisuje kao "život čopora", odnosno intimnu zajednicu u kojoj je svatko svakome na usluzi i u kojoj se može računati na pomoć kada mu zatreba. To je svijet u kojem se ne živi po pravilima "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući susjedi Marini i njezinoj djeci, koji su zahvalni na svakoj njegovoj gesti.

icon-expand IQ 160 FOTO: RTL

Nešto drugačije na domaćoj sceni