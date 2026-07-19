Glumac Pero Juričić o novoj seriji 'IQ 160' za RTL.hr: 'Napeta je, puna neočekivanih obrata, a svima nam fali malo tog adrenalina!'

Nova serija okupila je i velika glumačka imena poput Luke Peroša, Dajane Čuljak, ali i Pere Juričića. Nakon više od 55 godina umjetničkog djelovanja, ovog istaknutog hrvatskog glumca imat ćemo priliku gledati u seriji koja je već sada privukla veliku pažnju javnosti.
Pero Juričić je u intervjuu za RTL.hr otkrio dublju stranu lika kojeg tumači u novoj seriji, udovca Branka, opisujući ga kao arhetip dobrog susjeda čiji se životni principi temelje na nesebičnoj pomoći i zajedništvu, vrijednostima koje, kako kaže, danas polako nestaju u gradskim sredinama. Glumac je povukao paralelu između Brankovog načina života i onog kakav pamti sa sela, gdje još uvijek vlada duh uzajamne podrške.
Čovjek koji ne živi samo za sebe
Na pitanje što mu se osobno najviše sviđa kod Branka, Juričić bez zadrške odgovara: "To što ne živi za sebe, jer čovjek nije na ovome svijetu samo da ugađa sebi."
Juričić je Brankov svijet usporedio s načinom života kakav se još može pronaći u manjim, seoskim zajednicama, nasuprot otuđenosti modernog grada.
"Ne ovdje gdje živim u Zagrebu, nego na selu gdje imam vikendicu, jer tamo se još uvijek živi", objasnio je glumac.
Taj život opisuje kao "život čopora", odnosno intimnu zajednicu u kojoj je svatko svakome na usluzi i u kojoj se može računati na pomoć kada mu zatreba. To je svijet u kojem se ne živi po pravilima "ne tiče me se što se događa drugima". Upravo u takvom okruženju Branko pronalazi smisao, pomažući susjedi Marini i njezinoj djeci, koji su zahvalni na svakoj njegovoj gesti.
Nešto drugačije na domaćoj sceni
Na pitanje zašto bi gledatelji trebali pratiti seriju, Juričić nudi jasan i izravan odgovor koji odmah postavlja ton:
"Pa prvo, zato što je drugačija od drugih serija", započinje glumac, sugerirajući da projekt donosi svježinu i odmak od već viđenih koncepata.
Osim što je drugačija, serija je, prema Juričićevim riječima, i iznimno zabavna. Duhoviti dijalozi i životne situacije publici će zasigurno izmamiti osmijeh na lice, no priča se ne zaustavlja na tome.
"Napeta je, a nama malo fali toga adrenalina. U svemu probamo tražiti neko uzbuđenje", naglašava glumac, pojašnjavajući kako serija uspješno unosi dozu napetosti koja je često potrebna za potpuno uranjanje u radnju.
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