Glumica Dea Presečki o ulozi IT stručnjakinje u seriji 'IQ 160': 'Voljela bih da mogu hakirati kamere, a ne samo koristiti ChatGPT'

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Glumica Dea Presečki, koja tumači lik IT stručnjakinje Maje u seriji 'IQ 160', u nedavnom je intervjuu za RTL.hr otkrila detalje koji Maju čine kompleksnom i zanimljivom figurom - od nevjerojatne posvećenosti poslu do nesebične želje da pomaže drugima. Kada je riječ o poslu, Maja ne prepušta ništa slučaju. Opisana je kao iznimno ambiciozna i talentirana stručnjakinja koja je u potpunosti predana svojim zadacima. "Jako je posvećena poslu, precizna je", slikovito je opisuje Presečki. Maja voli imati stvari pod kontrolom, a kada se posveti zadatku, tada je "sto posto fokusirana na to".

icon-expand Dea Presečki, IQ 160 FOTO: RTL

Iako je na poslu oličenje profesionalizma, Maja je ujedno i "vesela, radosna i dobri duh policijske stanice". Njezina vedra priroda unosi ravnotežu u često napeto radno okruženje. Ipak, ono što je istinski pokreće nije samo profesionalna ambicija, već duboka želja da svojim vještinama doprinese zajednici. "Ima tu jednu crtu koja je zapravo super kod nje jer jako voli pomagati ljudima. Zna da je dobra u tome i da je na tom području faca", ističe Presečki.

'Zavidim joj na vještinama'

Tijekom razgovora, Dea je s dozom humora priznala kako bi u privatnom životu rado posjedovala vještine koje ima njezin lik. Dok Maja s lakoćom barata složenim digitalnim alatima, glumica se, kaže, služi internetom na znatno jednostavniji način.

icon-expand IQ 160 FOTO: Voyo