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IQ 160

Glumica Dea Presečki o ulozi IT stručnjakinje u seriji 'IQ 160': 'Voljela bih da mogu hakirati kamere, a ne samo koristiti ChatGPT'

Mlada IT stručnjakinja Maja, jedan od ključnih likova prvog Voyo Originala 'IQ 160'

RTL.hr
08.07.2026 16:00

Glumica Dea Presečki, koja tumači lik IT stručnjakinje Maje u seriji 'IQ 160', u nedavnom je intervjuu za RTL.hr otkrila detalje koji Maju čine kompleksnom i zanimljivom figurom - od nevjerojatne posvećenosti poslu do nesebične želje da pomaže drugima.

Kada je riječ o poslu, Maja ne prepušta ništa slučaju. Opisana je kao iznimno ambiciozna i talentirana stručnjakinja koja je u potpunosti predana svojim zadacima. "Jako je posvećena poslu, precizna je", slikovito je opisuje Presečki. Maja voli imati stvari pod kontrolom, a kada se posveti zadatku, tada je "sto posto fokusirana na to".

Dea Presečki, IQ 160
Dea Presečki, IQ 160 FOTO: RTL

Iako je na poslu oličenje profesionalizma, Maja je ujedno i "vesela, radosna i dobri duh policijske stanice". Njezina vedra priroda unosi ravnotežu u često napeto radno okruženje. Ipak, ono što je istinski pokreće nije samo profesionalna ambicija, već duboka želja da svojim vještinama doprinese zajednici. "Ima tu jednu crtu koja je zapravo super kod nje jer jako voli pomagati ljudima. Zna da je dobra u tome i da je na tom području faca", ističe Presečki.

'Zavidim joj na vještinama'

Tijekom razgovora, Dea je s dozom humora priznala kako bi u privatnom životu rado posjedovala vještine koje ima njezin lik. Dok Maja s lakoćom barata složenim digitalnim alatima, glumica se, kaže, služi internetom na znatno jednostavniji način.

IQ 160
IQ 160 FOTO: Voyo

"Jako bih voljela da imam te vještine koje ima Maja u privatnom životu, što se tiče IT-a. Međutim, nemam", iskreno kaže. "Bilo bi mi zabavno kad bih mogla kao Maja hakirati kamere i ulaziti u neke financijske ispise i koristiti internet u punom smislu, a ne samo kao ja privatno za ChatGPT i Google."

Unatoč divljenju prema Majinim sposobnostima, na pitanje bi li se mogla zamisliti u takvom poslu, Dea daje jasan odgovor. Iako je ideja privlačna, njezina priroda ipak teži drugačijem adrenalinu - onom koji donosi akcija na terenu. "Mogla bih se zamisliti u tom poslu, ali možda ne nužno kao IT stručnjakinja. Ja sam više za teren, za akciju i to", zaključuje glumica.

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