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IQ 160

Gospodin Savršeni Šime pogledao 'IQ 160' pa dao svoju konačnu ocjenu: 'Serija je 10/10'

Gospodin Savršeni Šime pogledao je prve dvije epizode serije 'IQ 160'

RTL.hr
26.07.2026 20:03

Gospodin Savršeni Šime na Instagram je profilu otkrio da je pogledao prve dvije epizoda prvog Voyo Originala 'IQ 160' te nije skrivao da ga je serija oduševila. Uz teaser je poručio: "Serija je 10/10."

Šime, Gospodin Savršeni
Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram - RTL

Inače, Prvi Voyo Original 'IQ 160' kriminalistička je komedija koja dokazuje da se najoštriji detektivski um ponekad krije iza kante i krpe. Dajana Čuljak tumači Marinu Kapov - čistačicu u zagrebačkoj policijskoj postaji, samohranu majku troje djece i ženu čiji IQ od 160 nitko oko nje ni ne sluti.

Kada gotovo usput riješi zamršen slučaj pred kojim su i najiskusniji istražitelji digli ruke, njezin talent više ne može ostati skriven. Marina tako postaje konzultantica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš), discipliniranom čovjeku od reda i pravila koji u njoj isprva vidi sve osim ravnopravne suradnice. Smještena u vrelinu ljetnog Zagreba, 'IQ 160' adaptacija je francuskog hita 'HPI' koji od 2021. osvaja europsku publiku. Serija spretno spaja napetu kriminalističku intrigu s humorom i neodoljivom kemijom dvoje posve različitih partnera.

Seriju 'IQ 160' ne propustite odmah na platformi Voyo!

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