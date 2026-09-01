Hoće li Marina i Tomislav napokon biti zajedno? Doznajte u uzbudljivom finalu serije 'IQ 160'!

Između njih nikada nije bilo jednostavno. Od prvog dana kada je samohrana majka i genijalka Marina Kapov zakoračila u policijsku postaju, njezin odnos s pedantnim i discipliniranim inspektorom Tomislavom Ramljakom bio je prepun iskri, sarkazma, ali i duboke povezanosti koju više nitko ne može ignorirati

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Kroz brojne opasne istrage i rješavanje zamršenih slučajeva, poput ubojstva na Jarunu, pokazali su da na terenu funkcioniraju kao savršeno uštiman tim. Ramljak joj je čuvao leđa svaki put kada bi prekršila pravila, a Marina je svojim britkim umom i nekonvencionalnim pristupom iznova spašavala njegove slučajeve. Ipak, ispod službenih razgovora i sitnih provokacija, emotivna napetost postajala je sve očiglednija.

Hladan tuš ili sretan kraj?

Ipak, njihov put bio je prepun prepreka. Između neizgovorenih emocija i gorkog razočaranja kada je Ramljak propustio poziv na koncert ostavivši Marinu samu, gledatelji su se stalno pitali - ima li za njih dvoje uopće šanse izvan zidova policijske postaje?

icon-expand icon-close icon-close Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo

Dok se ulozi u samom raspletu sezone podižu na maksimum, pitanje svih pitanja ostaje otvoreno: hoće li Marina i Tomislav napokon skupiti hrabrosti, ostaviti ponos po strani i priznati što uistinu osjećaju jedno prema drugom?

icon-expand Marina, Tomislav, IQ 160 FOTO: Voyo