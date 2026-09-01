Hoće li Marina i Tomislav napokon biti zajedno? Doznajte u uzbudljivom finalu serije 'IQ 160'!

Kroz brojne opasne istrage i rješavanje zamršenih slučajeva, poput ubojstva na Jarunu, pokazali su da na terenu funkcioniraju kao savršeno uštiman tim. Ramljak joj je čuvao leđa svaki put kada bi prekršila pravila, a Marina je svojim britkim umom i nekonvencionalnim pristupom iznova spašavala njegove slučajeve. Ipak, ispod službenih razgovora i sitnih provokacija, emotivna napetost postajala je sve očiglednija.
Hladan tuš ili sretan kraj?
Ipak, njihov put bio je prepun prepreka. Između neizgovorenih emocija i gorkog razočaranja kada je Ramljak propustio poziv na koncert ostavivši Marinu samu, gledatelji su se stalno pitali - ima li za njih dvoje uopće šanse izvan zidova policijske postaje?
Dok se ulozi u samom raspletu sezone podižu na maksimum, pitanje svih pitanja ostaje otvoreno: hoće li Marina i Tomislav napokon skupiti hrabrosti, ostaviti ponos po strani i priznati što uistinu osjećaju jedno prema drugom?