Hoće li Marina konačno pronaći svoju prvu ljubav? Misteriozni nestanak Borne u 'IQ 160' drži gledatelje u neizvjesnosti

Iako je uhićenje kriminalaca i rješavanje zamršenih slučajeva postalo dio njezine svakodnevice, glavna razlog zbog kojeg je Marina Kapov uopće pristala raditi kao policijska konzultantica nije bila želja za karijerom, već potraga za odgovorom koji je progoni godinama.

Gledatelji serije 'IQ 160' od samog početka znaju da Marina nosi tešku obiteljsku priču. Borna Horvat, njezina prvi velika ljubav i otac njezine najstarije kćeri Dore, nestao je pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegov misteriozni nestanak ostavio je golemu prazninu i bezbroj neodgovorenih pitanja.

Ulazak u policijske redove za Marinu je bio jedini način da dobije pristup tajnim spisima, arhivama i informacijama do kojih obični građani nikada ne mogu doći. Svaki riješeni slučaj bio je tek korak bliže cilju – otkriti što se doista dogodilo čovjeku kojeg je voljela.