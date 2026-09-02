Hoće li Marina konačno pronaći svoju prvu ljubav? Misteriozni nestanak Borne u 'IQ 160' drži gledatelje u neizvjesnosti

Iako je uhićenje kriminalaca i rješavanje zamršenih slučajeva postalo dio njezine svakodnevice, glavna razlog zbog kojeg je Marina Kapov uopće pristala raditi kao policijska konzultantica nije bila želja za karijerom, već potraga za odgovorom koji je progoni godinama.
Misterij koji je sve pokrenuo
Gledatelji serije 'IQ 160' od samog početka znaju da Marina nosi tešku obiteljsku priču. Borna Horvat, njezina prvi velika ljubav i otac njezine najstarije kćeri Dore, nestao je pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegov misteriozni nestanak ostavio je golemu prazninu i bezbroj neodgovorenih pitanja.
Ulazak u policijske redove za Marinu je bio jedini način da dobije pristup tajnim spisima, arhivama i informacijama do kojih obični građani nikada ne mogu doći. Svaki riješeni slučaj bio je tek korak bliže cilju – otkriti što se doista dogodilo čovjeku kojeg je voljela.
Kraj sezone donosi dugo očekivani rasplet?
Kako napetost u seriji doseže sam vrhunac, a teorije obožavatelja se množe, glavno pitanje koje visi u zraku jest - hoće li Marina konačno sklopiti sve kockice mozaika? Hoće li joj njezin genijalni um i tajni spisi iz postaje napokon donijeti trag koji godinama traži ili će istina o Borni Horvatu otvoriti sasvim nova, još opasnija pitanja?
Dok se ulozi povećavaju, a privatni i profesionalni život omiljene konzultantice sve više prepliću, odgovor na ovaj misterij mogao bi zauvijek promijeniti sve.